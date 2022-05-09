◇セ・リーグ 阪神3―0巨人（2026年5月23日 東京ドーム）

思いを乗せた110球目。阪神・村上は最後の打者・増田陸を空振り三振に斬ると、大きく拳を握った。3安打完封でつかんだ3勝目。最後までマウンドを守り抜き、試合後にようやく笑顔が広がった。

「初回は不運な感じでしたけど、あそこを乗り切れてゼロに終わったのがいいスタートを切れたのかな」

不運もあったが、上々のスタートを切った。初回先頭の浅野は打ち取った当たりだったが、お見合いとなり二塁打に。だが、後続を断って流れをつかむと、高低をうまく使い分けながら、巨人打線を圧倒した。

絶妙な一打で先制点をアシストした。5回1死一、二塁では犠打を成功。立石にバトンを託し「満塁の時も立石に回せばなんとかなると思うんで」とうなずいた。

前回16日の広島戦はあと1死までこぎ着けるも、完封を逃した。すぐさまやって来たリベンジのマウンドで今季初完封を達成。「今日こそはと思いながら投げてたので」とうれしそうに目を細めた。

実はプロ入り後から“験担ぎ”を続けてきた。好投した時は、次回登板でも同じルーティンを継続。試合前の食堂では同じメニューを食べ、スパイクやユニホームを身につける順番にまでこだわってきた。

「こっちから服着たなとか、スパイクはこっちから履いたよなとか。どっちやったっけ？って忘れるときもあるんですけど、その時はまあいっかみたいな」

そう言って笑い飛ばしたが、全ては勝利のため。少しでもその可能性が上がるのなら、どんな小さなことにも意味があると信じてやってきた。

試合前時点で巨人戦は2戦2敗。3月27日の開幕戦では、6回5安打3失点で今季初黒星を喫していた。勝利を上書きし、東京ドームでの苦い記憶を払しょく。“Gキラー”復活を告げる一勝となった。（山手 あかり）