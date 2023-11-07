◇セ・リーグ 阪神3―0巨人（2026年5月23日 東京ドーム）

阪神・木浪はやはり、ここぞの場面で頼りになる。6回1死一、二塁で、2番手・高梨の141キロ外角直球を捉える。鋭いゴロが中前に抜けていった。二塁から佐藤輝が生還。リードを3点に広げる貴重な一打になった。

「後ろにつなごうと思っていた。あとは思い切っていけたのが良かった」

変則の横手投げを攻略したことで、左腕への対応力は本物の域に達しつつある。対左投手の今季打率はこれで・448（29打数13安打）。「たまたまだと思う」と本人は謙遜するが、際立つ数字が“サウスポー・キラー”を証明する。さらに、得点圏の成績も・333（27打数9安打）、11打点とした。

この一打は心に期するものがあった。初回の守備。先頭・浅野の遊撃後方へのフライを、中堅・高寺とお見合いする形で二塁打にしてしまった。先発・村上への申し訳なさが胸に引っかかっていた。「あれは明らかな自分のミス。申し訳ない気持ちがあった。打てて良かった」。自らのバットできっちりと借りを返してみせた。

今季は7年ぶりとなる一塁でのスタメンも経験した。どんな形であれ、グラウンドに立ち続けることが無上の喜びになっている。

「去年の最初はスタメンで出られていたけど、やっぱり、出られないことほどしんどいことはない。だから、たとえ疲れがあったとしても、今はその疲れを感じられること自体がうれしい。そもそも、どんな状況にも対応できるように、オフから体をつくってきた」

厳しい練習を課した成果は、確実に成績に表れている。スコアボードにある自分の名前と、光輝く「H」ランプ、そして勝利。それさえあれば、どんな苦労も報われる。 （倉世古 洋平）