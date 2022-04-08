◇セ・リーグ 阪神3―0巨人（2026年5月23日 東京ドーム）

敵を知り、敵地もしっかり研究した成果を発揮した。チームにとっても、村上にとっても、大きな初回の無失点になった。阪神・藤川監督は「自分たちのチームの連係のところのミスを、村上自身がカバーして乗ってくれた」と初回1死三塁での守り勝ちを強調した。

先頭の浅野の打球を立石、高寺、そして木浪がお見合いする形で二塁打にし、キャベッジの一ゴロで1死三塁。藤川監督は初回から思い切った前進守備を指示した。ウイットリーが初回3三振の立ち上がりだったことに加え、根拠もあった。

「球場の特性と言いますか、東京ドームもいま芝が少し、打球があまり跳ねないというのもあって、前進守備で勝負をかけた」

狙いは的中。吉川の打球を大山が本塁送球して浅野を刺し、ピンチを脱出。今季から張り替えられた同地の人工芝は、3月27日の開幕戦前日から入念に何度もチェック。その情報が、ピンチで生きた。左翼守備に不安を残す立石について筒井外野守備コーチも「こっちの課題として修正していく」と説明。今季最多の貯金10でもチームに慢心はなかった。 （鈴木 光）