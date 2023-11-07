阪神・木下里都投手（25）が、28日の日本ハム戦でプロ初先発することが濃厚となった。

右腕は今季、中継ぎとして3試合に登板し防御率5・40。4月27日に今季2度目の出場選手登録を外れて以降は、先発調整を進め、実戦3登板で15イニングを無失点としていた。21日のファーム・リーグのソフトバンク戦では4回3安打無失点で、最速159キロを計測。140キロ台後半で落ちる得意のツーシームに加え、かねて「緩急が課題。使えるようにしていきたい」と語っていたカーブ、チェンジアップを織り交ぜながら、7奪三振とアピールに成功していた。

2年目右腕のプロ初先発に伴い、ローテーションが再編される。26日から始まる交流戦の先陣は今季3戦3勝とゲームメークを続けているベテラン・西勇が務め、2戦目は21日の中日戦先発が降雨中止で流れた大竹が任される見込み。木下は、カード3戦目での快投を目指す。

この日はSGL尼崎でポール間ダッシュを行うなど、先発としての調整を進めた。常時150キロ台を叩き出す直球が武器の剛腕。茨木、門別、早川らがつかみ切れなかった先発ローテーション6枚目のイスを勝ち取るべく、まずは初先発で試合をつくる。

◇木下 里都（きのした・りと）2001年（平13）1月27日生まれ、福岡県出身の25歳。福岡舞鶴では遊撃手で甲子園出場なし。福岡大で投手転向。KMGホールディングスでは2年目の24年に都市対抗出場。同年ドラフト3位で阪神入団。新人の25年は11試合すべて救援で勝敗なし。1メートル83、89キロ。右投げ右打ち。