特色印刷、1ロール最大1,000枚！ ビバリー「Baum deco バウムデコ」

記事ポイント 値札用途のラベラーシールがデコ文具として進化、株式会社ビバリーが2026年5月15日に発売ラベルタイプ1,000枚・スクエアタイプ500枚の大容量で、1ロールに8〜15デザインを収録紙素材で書き込みにも対応、22mm×12mmと22mm×22mmの2サイズ展開・693円（税込） 値札用途のラベラーシールがデコ文具として進化、株式会社ビバリーが2026年5月15日に発売ラベルタイプ1,000枚・スクエアタイプ500枚の大容量で、1ロールに8〜15デザインを収録紙素材で書き込みにも対応、22mm×12mmと22mm×22mmの2サイズ展開・693円（税込）

本来は商品の値札として使われてきたラベラーシールが、デザイン性を備えたデコ文具として新たな注目を集めています。

手帳やノートデコの世界で人気が急上昇しており、マスキングテープに続くトレンドアイテムとして存在感を高めています。

ビバリーは2026年5月15日（金）、そのラベラーシールをデコ文具として再設計した《Baum deco バウムデコ》を発売しました。

ビバリー「Baum deco バウムデコ」





商品名：Baum deco バウムデコ発売日：2026年5月15日（金）価格：693円（税込）商品サイズ：約 直径55mm×22mmシール一片サイズ：約22mm×12mm（ラベルタイプ）／約22mm×22mm（スクエアタイプ）素材：紙、PE、PET販売：公式サイト（be-en.co.jp/collections/baumdeco）に掲載されています

《Baum deco バウムデコ》は、ビバリーが手がけるロール型のラベラーシールです。

ラベルタイプは15デザイン・1,000枚入り、スクエアタイプは8デザイン・500枚入りと大容量で、各デザインには色違いが2種類ずつ用意されています。

1ロールあたり8〜15ものデザインが収録されており、飽きることなく使い続けられる構成です。

特色印刷を採用しているため、発色が鮮やかで風合いのある仕上がりになっています。

素材は紙・PE・PETの組み合わせで、紙素材部分にはペンで文字を書いたりスタンプを押したりすることも可能です（インクの性質によっては書けないものもあります）。

手帳デコからギフトのちょっとしたアクセントまで、幅広い場面で活用できます。

大容量と豊富なデザイン





ラベルタイプは1ロールに1,000枚、スクエアタイプは500枚を収録しており、1ロールあたり8〜15のデザインが盛り込まれています。

毎日の手帳デコで惜しみなく使える枚数が確保されており、デザインの切り替えを楽しみながら使い続けられます。





特色印刷による鮮やかな発色が特徴で、皿のイラストやカップ柄、キャラクター柄など多彩なテーマの絵柄がそろっています。

デコ文具ファンが好む、こなれたおしゃれさを持つデザインです。

使いやすい2サイズ展開





シール一片のサイズは22mm×12mm（ラベルタイプ）と22mm×22mm（スクエアタイプ）の2種類です。

ラベルタイプはワンポイント貼りやラベル使いに向いており、スクエアタイプはマンスリーページへの日付マークや短いメッセージを書き込む用途にも対応します。

手のひらに3枚並べると、小ぶりながら存在感のある実寸感が確認できます。

書き込み・スタンプ対応の紙素材





紙素材のシールのため、ペンで文字を書いたりスタンプを押したりすることができます（インクの性質によっては書けないものもあります）。

日付や名前を書き入れてラベルとして使ったり、スタンプを重ねてオリジナルのデコを作ったりと、使い方のバリエーションが広がります。

手帳デコからギフトまで多用途に活用





毎日の手帳タイムに並べて貼ったり、封筒や手紙の封印に使ったりと、自分用にも贈り物にも対応します。

大容量なのでシール交換用にもストックしやすく、友人とのシール交換にも向いています。





封筒やギフトラッピングのアクセントにも活用でき、ちょっとした手書きメッセージと組み合わせることでワンランク上の演出ができます。





複数枚を並べて貼るとひとつの絵柄が完成するデザインも収録されており、ページのレイアウトに合わせた使い方ができます。





ロールからカットして使う方法も可能で、余白をトリミングすることで異なるシルエットに仕上げられます。





手帳・ノート・レター・ラッピングと用途を問わず使えるため、一本持っておくだけで日常のデコシーンをカバーできます。

《Baum deco バウムデコ》は、ラベルタイプ1,000枚・スクエアタイプ500枚の大容量ながら693円（税込）という価格帯で、毎日惜しみなく使い続けられる設計になっています。

特色印刷の鮮やかな発色と書き込み対応の紙素材が組み合わさり、手帳デコからギフトラッピングまで活躍します。

ビバリー「Baum deco バウムデコ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ラベルタイプとスクエアタイプはどのように使い分けるのですか？

A. ラベルタイプ（22mm×12mm）はワンポイント貼りやラベル用途に向いており、スクエアタイプ（22mm×22mm）はマンスリーページへの日付マークや短いメッセージの書き込みに対応しています。

どちらも1ロールに複数デザインが収録されているため、用途に合わせてデザインを選んで使えます。

Q. 紙素材のシールにはどんなペンやインクが使えますか？

A. 紙素材のため一般的なボールペンや水性ペンで書き込みができますが、インクの性質によっては書けないものもあります。

スタンプインクについても同様で、使用前に端の部分で試すことが推奨されています。

詳細は公式サイトに掲載されています。

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