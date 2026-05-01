刻み大根の食感と旨辛で夏の食欲を引き上げる！ 会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」

記事ポイント 青唐辛子と赤唐辛子の旨辛バランスに刻み大根のパリパリ食感を組み合わせたおかず調味料ご飯・そうめん・冷奴・野菜など夏の定番メニューにかけるだけで使える万能タイプ2026年6月1日に全国スーパーマーケットで発売、希望小売価格378円（税込） 青唐辛子と赤唐辛子の旨辛バランスに刻み大根のパリパリ食感を組み合わせたおかず調味料ご飯・そうめん・冷奴・野菜など夏の定番メニューにかけるだけで使える万能タイプ2026年6月1日に全国スーパーマーケットで発売、希望小売価格378円（税込）

猛暑が続く夏、火を使う調理を避けたくなる季節に、食欲を引き上げるおかず調味料が登場します。

会津天宝醸造が開発した旨辛仕立ての新商品は、のせるだけ・混ぜるだけで夏の食卓を一変させます。

会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」





商品名：鬼うま！夏メシ革命発売日：2026年6月1日（一部店舗で5月に先行販売予定）内容量：100g希望小売価格：378円（税込）販売場所：全国のスーパーマーケット、会津天宝醸造オンラインショップほか

「鬼うま！夏メシ革命」は、会津天宝醸造が2026年6月1日に発売する旨辛タイプのおかず調味料です。

青唐辛子の爽やかな辛みと赤唐辛子のコクのある辛みを組み合わせ、主原料の刻み大根が噛むたびにパリパリとした食感を加えます。

ご飯・そうめん・うどん・冷麺・冷奴・野菜・サラダチキンなど、夏に食べる主食や副菜のほぼすべてに合う万能設計で、かける・混ぜるだけで一品が完成します。

希望小売価格は100g入りで378円（税込）です。

開発の背景

近年の猛暑で「食欲が落ちる」「火を使った調理がつらい」という声が増えている一方、手軽に食べられる麺類や冷たいメニューは「味が単調で飽きる」「満足感が足りない」という課題も指摘されています。

会津天宝醸造は、こうした夏の食卓の悩みに応えるかたちで本商品の開発に着手します。

3つの商品特徴

「鬼うま！夏メシ革命」には、夏の食欲を引き上げるために設計された3つの特徴があります。

刻み大根のパリパリ食感、青唐辛子と赤唐辛子のダブル使いによる旨辛バランス、そして夏の主食から副菜まで幅広く対応する汎用性です。

刻み大根は主原料として使用されており、噛むごとに心地よい食感が口に広がります。

青唐辛子は爽やかな辛み、赤唐辛子はコクのある辛みをそれぞれ担い、辛すぎず満足感のある味わいに仕上げています。

ご飯・そうめん・うどん・冷麺に加え、野菜・冷奴・鯖缶・サラダチキンとの相性もよく、「かける・混ぜるだけ」で調理が完了します。

おすすめの食べ方





青みがかった陶器の丼に白米を盛り、温泉卵・刻み海苔・小ねぎ・ごまと「鬼うま！夏メシ革命」をのせた旨辛丼スタイルは、ご飯に海苔と温泉卵を合わせるだけで完成する簡単スタミナ丼として提案されています。





透明ガラスボウルに冷やしたそうめんとつゆを合わせ、小ねぎ・白ごまとともに本商品をのせた旨辛アレンジは、夏の定番メニューにひと味加えるシンプルな食べ方として紹介されています。





白皿の冷奴に刻み唐辛子入りの本商品をのせ、小口切りの青ねぎを散らした盛り付けは、晩酌のおつまみとしても成立するシンプルな一品です。





生のキャベツにそのままつける食べ方も紹介されており、火を使わずに野菜と本商品だけで一品が完成します。

このほか、そうめんに旨辛アレンジを加えたり、鯖缶やサラダチキンと混ぜたりと、夏の食卓で繰り返し使えるバリエーションが用意されています。

発売は2026年6月1日で、一部店舗では5月中に先行販売が予定されています。

旨辛でパリパリとした食感のおかず調味料「鬼うま！夏メシ革命」は、そうめんや冷奴といった夏の定番メニューを飽きのこない味に変えます。

100g入り378円（税込）で、全国スーパーマーケットおよび会津天宝醸造のオンラインショップで取り扱われます。

会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「鬼うま！夏メシ革命」はどこで購入できますか？

A. 全国のスーパーマーケットおよび会津天宝醸造のオンラインショップで販売されます。

一部店舗では2026年5月中に先行販売が始まります。

Q. 商品に関する問い合わせ窓口はどこですか？

A. 会津天宝醸造のお客様相談室（フリーダイヤル：0120-340142）が対応しています。

受付時間は平日8時半から17時です。

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