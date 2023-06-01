世界3大映画祭の1つ、カンヌ国際映画祭の授賞式が23日、行われます。最高賞「パルムドール」候補に、日本人監督による3作品が選出されていて、受賞が期待されています。中継です。

カンヌ国際映画祭のメイン会場前にいます。後ろに見えるのが、レッドカーペットです。この後、授賞式が行われますので、多くの監督や俳優がここを歩きます。スターの姿を一目見ようと、多くのファンが詰めかけていまして、熱気に包まれています。

ことしは、最高賞の「パルムドール」を競うコンペティション部門に、是枝裕和監督の「箱の中の羊」、深田晃司監督の「ナギダイアリー」、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」が選ばれています。日本人監督による3作品が同時に選出されるのは、25年ぶりの快挙です。中でも、特に高い評価を受けているのが、濱口監督の「急に具合が悪くなる」です。公式上映後には、14分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こりました。取材した観客からも、「感動して涙が出た」など、絶賛の声が相次ぎました。

こちらは現地の映画雑誌なのですが、星取表を見ますと、この「急に具合が悪くなる」を最高賞のパルムドールに推す映画評論家もいます。

日本人監督として8年ぶりとなる、パルムドール獲得となるのか。注目の授賞式は、日本時間の午前3時すぎから始まります。