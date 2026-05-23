小泉佳穂1G1Aの柏、“去年の幻影”追わず“今の良さ”で4発快勝
[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節 柏 4-2 千葉 三協F柏]
柏レイソルが最初の決定機を確実に仕留めた。スコアレスで迎えた前半35分、MF中川敦瑛が千葉のダブルボランチの間へ縦パスを差し込むと、MF小泉佳穂が高いラインを敷いていた千葉守備陣の背後へスルーパス。FW垣田裕暉はGKとの1対1を冷静に制した。
垣田の先制点をアシストした小泉は、前半39分、今度は垣田からのパスを受けてPA外から狙いすます。左足のミドルシュートを沈めた小泉が、今季2点目を記録した。「時間もスペースもあった。垣田がいいタイミングでパスをくれたので」と得点の場面を振り返った。
小泉のゴールで2-0とした柏だが、千葉ダービーは撃ち合いの様相を呈した。2-1、3-1、3-2、4-2とスコアは推移し、終わってみれば6つのゴールが生まれた。柏は2失点を喫したものの、攻撃に関してはチャンスを多くつくり、J1百年構想リーグで最多となる4ゴールを奪った。中央、そして両サイドから相手を押し込む様子は、優勝争いを演じた昨季の好調時の柏を思わせた。しかし、小泉は過去より今に注視すべきだと指摘する。
「攻撃でいいところは出せたとは思いますけど、あんまり去年の幻影を追っていてもしょうがないと思っているので。今の自分たちなりにいいプレーができたのが、今日のいいところだったと思ってます」
千葉戦のなかで、「時間が経つにつれて、味方とのつながりをより意識しながらプレーできるようになった感覚があった」と言う。
3連勝と調子を上げてJ1百年構想リーグ地域リーグラウンドを終えた柏。来週、再来週にはプレーオフラウンドが待っている。半年限りのイレギュラーなシーズンを戦うなか、小泉は「1試合も無駄にせず、来シーズンにつなげていきたい」と残りの2試合でも、現在のいい流れを継続していく構えだ。
(取材・文 奥山典幸)
柏レイソルが最初の決定機を確実に仕留めた。スコアレスで迎えた前半35分、MF中川敦瑛が千葉のダブルボランチの間へ縦パスを差し込むと、MF小泉佳穂が高いラインを敷いていた千葉守備陣の背後へスルーパス。FW垣田裕暉はGKとの1対1を冷静に制した。
垣田の先制点をアシストした小泉は、前半39分、今度は垣田からのパスを受けてPA外から狙いすます。左足のミドルシュートを沈めた小泉が、今季2点目を記録した。「時間もスペースもあった。垣田がいいタイミングでパスをくれたので」と得点の場面を振り返った。
「攻撃でいいところは出せたとは思いますけど、あんまり去年の幻影を追っていてもしょうがないと思っているので。今の自分たちなりにいいプレーができたのが、今日のいいところだったと思ってます」
千葉戦のなかで、「時間が経つにつれて、味方とのつながりをより意識しながらプレーできるようになった感覚があった」と言う。
3連勝と調子を上げてJ1百年構想リーグ地域リーグラウンドを終えた柏。来週、再来週にはプレーオフラウンドが待っている。半年限りのイレギュラーなシーズンを戦うなか、小泉は「1試合も無駄にせず、来シーズンにつなげていきたい」と残りの2試合でも、現在のいい流れを継続していく構えだ。
(取材・文 奥山典幸)