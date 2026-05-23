迷彩柄をよく見ると…山口の来季ユニフォームに反響「かっこいい」「激アツ」
レノファ山口FCは23日、2026-27シーズンに着用するユニフォームを発表した。先行予約受付期間は今月29日(金)から7月1日(水)までとなる。
1stモデルはオレンジのフィールドプレーヤー、ネイビーのGKともに、カモフラージュ柄のデザイン。一方、2ndはフィールドプレーヤーが白、GKが緑で、いずれも中央に縦のラインが入っている。
クラブはコンセプトについて公式サイトで「ALL IN YAMAGUCHI」とし、以下のように紹介した。
「山口県19市町のシルエットをランダムに配置し、クラブを支える地域の広がりと一体感を表現。首元や袖にはゴールドラインを採用し、選手、スタッフ、パートナー企業、地域、ファン・サポーターなど、レノファに関わるすべての人の想いがつながる様子を表現しています」
「『ALL IN YAMAGUCHI』には、“山口の総力を結集する”という想いを込めました」
「クラブ、地域、そして支えてくださるすべての力をひとつにし、最短でのJ2復帰を目指す決意を体現したデザインです」
クラブ公式X(@renofayamaguchi)には「かっこいい」「各市町村が迷彩柄っぽくなっているのがポイントか」「全市町村入ってるの激アツ!!!」「いいデザイン」などのコメントが送られた。
1stモデルはオレンジのフィールドプレーヤー、ネイビーのGKともに、カモフラージュ柄のデザイン。一方、2ndはフィールドプレーヤーが白、GKが緑で、いずれも中央に縦のラインが入っている。
クラブはコンセプトについて公式サイトで「ALL IN YAMAGUCHI」とし、以下のように紹介した。
「『ALL IN YAMAGUCHI』には、“山口の総力を結集する”という想いを込めました」
「クラブ、地域、そして支えてくださるすべての力をひとつにし、最短でのJ2復帰を目指す決意を体現したデザインです」
クラブ公式X(@renofayamaguchi)には「かっこいい」「各市町村が迷彩柄っぽくなっているのがポイントか」「全市町村入ってるの激アツ!!!」「いいデザイン」などのコメントが送られた。
2026/27明治安田J3リーグ ユニフォームデザイン、パートナー、販売概要について— レノファ山口FC (@renofayamaguchi) May 23, 2026
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