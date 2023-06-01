「スター・ウォーズ」のドラマ「アソーカ」より「MAFEX AHSOKA TANO」のWHITE COSTUME Ver.が登場ドラマ「マンダロリアン」よりボ＝カターン・クライズのSeason 3 Ver.も
【「MAFEX AHSOKA TANO WHITE COSTUME Ver.」・「MAFEX BO-KATAN KRYZE Season 3 Ver.」】 2027年3月 発売予定 価格：各14,080円
【MAFEX AHSOKA TANO WHITE COSTUME Ver.】
【MAFEX BO-KATAN KRYZE Season 3 Ver.】
メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX AHSOKA TANO WHITE COSTUME Ver.」および「MAFEX BO-KATAN KRYZE Season 3 Ver.」を2027年3月に発売する。参考価格は各14,080円。
「MAFEX AHSOKA TANO WHITE COSTUME Ver.」
「スター・ウォーズ」のドラマ「アソーカ」より「MAFEX AHSOKA TANO」のWHITE COSTUME Ver.が登場する。全高は約145mmで、頭部パーツ3種が付属。ライトセイバーパーツと布製クロークのほか、可動式フィギュアスタンドも付属する。
【MAFEX AHSOKA TANO WHITE COSTUME Ver.】
頭部原型製作：島崎恭一
原型製作：OWS modeling & PERFECT-STUDIO
（敬称略）
※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。
「MAFEX BO-KATAN KRYZE Season 3 Ver.」
本商品は、「スター・ウォーズ」のドラマ「マンダロリアン」よりボ＝カターン・クライズのSeason 3 Ver.を再現したアクションフィギュア。頭部パーツ3種が付属する。
またブラスターピストル、ダークセイバーパーツ、ジェットパック用エフェクトパーツのほか、可動式フィギュアスタンドも付属する。
【MAFEX BO-KATAN KRYZE Season 3 Ver.】
原型製作：OWS modeling & PERFECT-STUDIO
頭部原型製作：島崎恭一
（敬称略）
※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。
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