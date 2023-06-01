元気いっぱいの笑顔がキュート！「喫茶ステラと死神の蝶 墨染希」【あみあみ展示撮り下ろし】こもわた遙華氏によるポーズデザインでフィギュア化
アリスグリントより、2027年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「墨染希」。こちらは、ゆずソフトのアドベンチャーゲーム「喫茶ステラと死神の蝶」に登場する、明るく素直で優しい幼馴染の女の子「墨染希」を立体化したものだ。
今回は、ゲームのキャラクターデザインを担当したこもわた遙華氏によるポーズデザインでフィギュア化。喫茶店の制服姿で再現されており、元気いっぱいな雰囲気の表情で、魅力的な作品に仕上がっている。全体的に明るい雰囲気の色合いになっているため、見ているだけでほっこりとした気分にさせてくれる。
フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約230mmだ
まず目を引くのが、希の表情だ。大きく開いた口元に、キラキラとした瞳が組み合わさることで、天真爛漫なキャラクター性が見事に表現されている。オレンジ色のツインテールも躍動感たっぷりで、毛先の流れまで細かく造形されている。
頭部には小さな髪飾りが付けられており、細かなアクセントとして可愛らしさを演出している。両手には大きなパンケーキに加えて、ハートマークを描いた紅茶のカップを持っているなど、フィギュアならではの演出が盛り込まれているところも面白い。
守りたいこの笑顔！
明るい雰囲気が漂っている
パンケーキには蜂蜜がたっぷりかけられている
希が身につけている制服は、淡いイエローのストライプ柄だ。胸元や袖口、エプロン部分など、カフェの制服らしい清潔感のあるデザインになっている。ちなみに、胸元部分は差し替えパーツが付属しており、少しだけセクシーな見た目に変更することも可能だ。
黄色い制服もキュートだ
胸もボリューミー！
紅茶でハートマークが描かれている
スカート部分のフリルにも躍動感のある造形が施されており、赤いストラップシューズに白いニーハイソックスの組み合わせも、どこかクラシカルな可愛らしさを感じさせる。さらに台座部分もかなり凝った作りになっており、まるでジオラマのようだ。
スカート部分の造形も絶妙だ
すらりとした脚に白いニーハイソックスがよく似合う
台座にはレンガ風の床やメニュー看板が立てられている
こちらの「墨染希」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。原作のファンはもちろん、キュートな美少女フィギュアが好きな人なら、ぜひともチェックしておきたいアイテムだ。少しでも気になった人は、ぜひ店頭で実物をチェックしてみてほしい。【フォトギャラリー】
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