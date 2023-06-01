Hobby Sakuraより発売予定の1/7スケールフィギュア「シフティー イラストver. “パニックサイト”」。こちらは、Level Infiniteのゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する、遠隔で現場支援を行うオペレーター「シフティー」を立体化したものだ。

今回は、エイプリルフールイベントで公開された公式のイラストをモチーフに立体化されている。小柄な体のシフティーが巨大なガトリングを持って乱射しているようなシーンで、その雰囲気も含めて見事に再現されている。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約250mmだ

シフティーの表情は、まさに「パニックサイト」の名称通りの雰囲気で、慌てるように口を大きく開けて、頬を赤らめながら涙目気味に叫ぶ姿がバッチリ再現されている。公式イラストで描かれていた暴走っぷりを思い出させてくれそうだ。

彼女の頭部には、白いヘッドセットが装着されている。淡いブルーのロングヘアも丁寧に造形されており、髪の流れも自然だ。色白の顔と青い髪の色合いも美しく、それがパニック状態になった姿をより引き立てている。

パニック寸前といった表情がたまらない！

赤らめた頬や汗も含めて再現されている

頭にはヘッドセットが付けられている

シフティーが身にまとっている制服風の衣装は、淡いグレーとブルーを基調にしたカラーリングでまとめられており、NIKKEらしい近未来感と可愛らしさを両立したデザインになっている。手に持った大型ガトリング砲は、質感や発射エフェクトも細かく作り込まれており、作品全体の迫力を引き立てている。

セーラー襟や青いネクタイ、小さなワッペンなど細部もしっかり再現されている

ガトリングを持つ手も自然だ

大型ガトリング砲の迫力も圧巻だ

タイトなミニスカートを身につけており、そこからむっちりとした白い太ももが伸びている。足元は白を基調にしたスニーカーとソックスを着用しており、近未来感のある衣装デザインともマッチしている。さらに、台座部分には大量の薬莢が散乱しているところもポイントだ。

ミニスカートのデザインも近未来的だ

腰を落としてガトリングを構えている

台座部分には薬莢が散乱している

こちらの「シフティー イラストver. “パニックサイト”」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。まだ予約は始まっていないため、価格や発売時期などの詳細は明らかになっていないが、気になった人は、ぜひ店頭でこの迫力をチェックしてみてほしい。

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