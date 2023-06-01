【月の魔女警察 マシュマロ Illustration by SAVI】 2027年3月 発売予定 価格 通常版：34,100円 豪華版：36,300円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Hobby Sakuraより、2027年3月に発売予定の1/6スケールフィギュア「月の魔女警察 マシュマロ Illustration by SAVI」。こちらは、イラストレーターのSAVI氏が描くオリジナルキャラクターシリーズ「月の魔女警察」より「マシュマロ」を立体化したものだ。

名前の通り、月の世界に住む魔女のような風貌となっており、ファンタジックな世界観とファンシーなキャラクターが見事に融合した作品に仕上げられている。SAVI氏のファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムではないだろうか？

フィギュアの全高は約280mmだ

赤く潤んだ瞳や繊細なアイメイク表現が印象的なマシュマロ。どこか気だるげな表情からミステリアスな雰囲気が漂っており、帽子の影が顔まわりに落ちることで、ダークでかわいい世界観がより際立って見えるのもポイントだ。

頭の上には魔女らしい大きな帽子を被っているが、こちらには、もふもふ付きのうさ耳やリボンなどがあしらわれており、丁寧な作りになっている。ちなみに、この帽子自体は着脱が可能になっているので、その日の気分によって見た目を変更するのも良さそうだ。

大きなまつげも目立っている

複雑な髪などもうまくまとめられている

帽子は自由に着脱ができる

マシュマロが身につけている衣装は、セクシーなバニースーツスタイルだ。腰まわりのシワや、前面の編み目部分など、丁寧に作られている。また、腕の部分だけ、かなり大きめのもふもふとした衣装を身につけているところも、ギャップがあって面白い。

首元のリボンも可愛い

小柄だがバストの大きさが目立っている

腕にもふもふとした衣装を身につけている

下半身部分は黒いタイツを履いたスッキリとした見た目だ。こちらも片方の太もも部分にだけ、うさぎを模ったアクセサリーが付けられている。台座部分は月を模ったような形になっており、こちらには複数のうさぎたちがマシュマロのまわりを取り囲んでいる。

太ももにはうさぎをモチーフにしたアクセサリーが付けられている

足は黒いタイツを履いている

月に住むうさぎたちがまわりを取り囲んでいる

こちらの「月の魔女警察 マシュマロ Illustration by SAVI」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。5月20日に予約が開始されたばかりなので、気になっている人はお店に足を運んでチェックしてみよう。

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