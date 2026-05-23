◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第3日（2026年5月23日 東京・駒沢体育館）

女子フリースタイル53キロ級で、昨年12月の全日本選手権覇者の清岡もえ（ALSOK）が優勝。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得し、「最近は悔しい思いしかしていなかった。まだここはスタート地点だが、立てたことは本当に良かった」と話した。

決勝では昨年6月の全日本選抜で決勝、プレーオフと連敗を喫した村山春菜（自衛隊）と対戦。「（昨年は）凄く絶望した。悔しさは一生忘れられない」と脳裏に刻まれた相手だったが、後半に片足タックルからグラウンドの攻防に持ち込み、最後はアンクルホールドで次々に得点して勝負あり。「プレーオフに持ち込まれると、心の面でも難しい。絶対にここ（決勝）で決めようと思って挑んだ」と振り返った。

兄は男子フリースタイル65キロ級で、24年パリ五輪王者の幸大郎（カクシングループ）。前夜には「後半にちょっと構えが浮いてきている」と助言をもらい、最後は兄が得意とするリンクル（変形のアンクルホールド）で試合を決めた。最終日に決勝を控える兄に先駆けて代表入りを決め、「明日の兄につなげないといけないと思っていた。しっかり実行できて良かった」と喜んだ。

世界選手権は24年に優勝したが、この時は非五輪階級の55キロ級だった。五輪階級の53キロ級で臨む初めてのアジア大会と世界選手権、そしてその先にある28年ロサンゼルス五輪に向け、「海外でもどんどんレベルが上がってきているので、その中でも自分が一番になれるように強化していきたい」と言葉に力を込めた。