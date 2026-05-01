ローマ老舗ジェラート初出店、限定コース4,950円！ 東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」

記事ポイント 東武百貨店 池袋本店で2026年5月28日（木）から6月2日（火）まで「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」を開催ローマ発祥の老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店、1948年製FIAT500 Topolinoなどローマゆかりの名車も展示有名イタリア料理店2店のシェフが競演する東武限定コースメニュー（4,950円）や初出店のチーズグルメも充実 東武百貨店 池袋本店で2026年5月28日（木）から6月2日（火）まで「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」を開催ローマ発祥の老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店、1948年製FIAT500 Topolinoなどローマゆかりの名車も展示有名イタリア料理店2店のシェフが競演する東武限定コースメニュー（4,950円）や初出店のチーズグルメも充実

東武百貨店 池袋本店の8階催事場に、2026年5月28日（木）からイタリアの食・文化・雑貨が集結します。

今年の特集テーマは”ローマ”で、名作映画にも登場した名車の展示からローマ本店発祥のジェラート店の初出店まで、池袋でイタリアの空気を感じられる6日間の催事です。

同時開催の「チーズとアイスSHOW」では初出店ブランドのチーズグルメや、暑い季節にぴったりなひんやりスイーツも展開されます。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」





場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約300坪）期間：2026年5月28日（木）〜6月2日（火）営業時間：午前10時〜午後7時（イートインのラストオーダーは閉場30分前）店舗数：「イタリア展」60店舗／「チーズとアイスSHOW」11店舗

「イタリア展」は60店舗、「チーズとアイスSHOW」は11店舗が8階催事場に出店します。

ローマに本店を構える人気ジェラート店の初出店や、2人の有名シェフが競演する東武限定コースメニューのイートインなど、食・文化・クラフトにわたる幅広い企画が用意されています。

価格はすべて消費税込みで、イートインの場合は税率10％の価格が適用されます。

ローマの名車・バイク展示

1948年に製作された「1948年製 FIAT500 Topolino（Type 500B）」は、ローマの街並みとともに名作映画の劇中に映し出された一台です。

丸みを帯びたボディと愛らしいフロントグリルが当時の職人技を今に伝えており、会場でその実物が展示されます。





「Vespa LX 125」は生誕80周年を迎えるイタリアの名バイクで、丸みのあるフォルムとやわらかなカラーリングが特徴です。

映画の舞台となったローマの路地を走り抜けるようなイメージを会場で体感できます。

ジョリッティ（初出店）のジェラートと東武限定コースメニュー





ローマに本店を構え、観光名所としても知られる老舗ジェラート店「ジョリッティ」が今回初出店します。

イートインメニュー「バカンセロマーネ」は750円から（各日数量限定）で提供され、本場ローマの味をそのまま池袋で楽しめます。





イートインでは、有名イタリア料理店「リストランテ・アルポルト」と「クリマディトスカーナ」がコラボした東武限定の「スペシャルコラボコース」（4,950円・1人前）が登場します。

前菜コラボプレート（アルポルト＆クリマのコラボプレート）、選べるパスタ（アルポルト／2種から選択）、選べるメイン（クリマ／2種から選択）、ドルチェプレート（アルポルト＆クリマのコラボプレート）の4皿構成で、飲み物はアイスコーヒーまたはアイスティーから選べます。

ローマ発祥とされるカルボナーラをはじめ、ローマ風の前菜プレートなど、2人のシェフの味を一度に味わえる構成です。





「リストランテ・アルポルト」を率いるのは片岡 護氏です。

5月29日（金）・6月1日（月）は各日午後3時から5時の間、料理の提供が行われない時間帯があります。

スペシャルコラボコースのラストオーダーは閉場1時間前で、単品オーダーも対応しています。





「クリマディトスカーナ」を担当するのは佐藤 真一氏で、メインディッシュの2種から読者が選べる構成になっています。

両シェフの技を1コース4皿にまとめた構成は、このイベントならではの東武限定メニューです。

イタリア雑貨





「ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ」のリネンテーブルクロス（麻100%／約160×230cm）は46,200円で、販売予定2点の希少な一品です。

イタリア・トスカーナ地方の織物ブランドが手がける大判テーブルクロスは、食卓をそのままイタリア式に演出します。





「トーセトレーディング」のK18PG枠付 シェルカメオ各種は121,000円〜（すべて現品限り）です。

イタリアの伝統工芸であるカメオを18金ピンクゴールドの枠に収めた、唯一無二の一点ものが揃います。





初出店の「アントニオ・ザッカレラ／サフィナ」からは、イタリア製陶器の掛け時計（径約16cm・重さ約320g）が59,400円（販売予定2点）で登場します。

手のひらに収まる小ぶりなサイズにイタリアらしい絵付けが施された陶器の時計は、インテリアのアクセントとして際立ちます。

チーズとアイスSHOW - 初出店グルメ＆ひんやりスイーツ

同時開催の「チーズとアイスSHOW」では、初出店ブランドのチーズグルメと、初夏の暑さにぴったりなソフトクリーム・かき氷が展開されます。

11店舗が集まり、食べ歩きからお土産まで幅広い選択肢が揃います。





初出店・東武限定・実演販売の「3000日かけて完成した極上ハンバーガーField」が手がける「〜トリュフ薫る〜チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー」（1,981円・1個、各日販売予定30点）は、3種のチーズを重ねたボリュームある一品です。

トリュフの香りとチェダー・モッツァレラ・ゴーダそれぞれのとろけ具合が重なる、会場でしか食べられない限定バーガーです。





初出店の「Rose（ロゼ）」からは「Rose Basque Cheesecake」（4,320円・1ホール5号サイズ、各日販売予定30点）が登場します。

バスク風チーズケーキならではのなめらかな食感と、表面に広がる香ばしい焦げ目が特徴の5号サイズホールケーキです。





初出店の「海の街チーズ サレルノ」が提供する「海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ」（1,200円・60g、各日販売予定70点）は、茶褐色のコンパクトなブロックが特徴のチーズです。

60gという少量単位で購入できるため、初めてブラウンチーズを試す際にも手に取りやすい価格帯となっています。





東武限定の「かき氷Ryan」が提供する「チーズMAX!」（イートイン2,161円・1個）は、チーズにこだわり抜いたかき氷です。

ふわふわに削られた氷の上にチーズ由来のソースやトッピングが重なる、初夏の催事会場ならではの一杯です。





「ショコラティエ パレドオール」の「ソフト パレドオール（3種）」（イートイン990円・1個）は、チョコレート専門店ならではの濃厚なソフトクリームが3種のフレーバーで展開されます。

990円という手ごろな価格で本格ショコラの味を楽しめます。





「FLOR GELATO ITALIANO OSAKA」の「いちじくマスカルポーネ」（イートイン751円・1個、各日数量限定）は、イタリアを代表するマスカルポーネチーズといちじくを組み合わせたジェラートです。

濃厚なマスカルポーネのコクといちじくの甘みが溶け合う一品で、数量限定のため早い時間帯に売り切れる場合があります。

「イタリア展」は60店舗、「チーズとアイスSHOW」は11店舗という規模で、名車の展示・老舗ジェラートの初出店・2人の有名シェフによる東武限定コース（4,950円）・初出店のチーズグルメから990円のソフトクリームまで、幅広い予算と目的に対応した催事となっています。

各日数量限定の商品が多数あるため、開場直後の来場が確実な入手につながります。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」の紹介でした。

よくある質問

Q. スペシャルコラボコースは単品でも注文できますか？

A. 単品でのオーダーにも対応しています。

スペシャルコラボコースのラストオーダーは閉場1時間前で、通常のイートインのラストオーダーは閉場30分前です。

Q. 各日数量限定の商品は何時ごろに売り切れますか？

A. 販売予定数は商品ごとに異なり、「ジョリッティ」のバカンセロマーネや「Rose Basque Cheesecake」（各日30点）、「海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ」（各日70点）など限定数が設定されています。

売り切れ状況は会場で案内されます。

Q. 5月29日（金）と6月1日（月）の午後3時〜5時はイートインを利用できますか？

A. この時間帯はイベント開催のため料理の提供が行われません。

当該日にイートインを利用する場合は、午後3時前または午後5時以降が対象となります。

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