70店舗・200メニュー超が東広島に集結！ Gi-FACTORY「全肉祭」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月30日・31日に広島県東広島市で初開催約70店舗・総メニュー数200アイテム以上が集結する2日間ファイヤーパフォーマンス・縁日・無料ステージライブなど食以外のコンテンツも充実 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月30日・31日に広島県東広島市で初開催約70店舗・総メニュー数200アイテム以上が集結する2日間ファイヤーパフォーマンス・縁日・無料ステージライブなど食以外のコンテンツも充実

畜産肉から魚肉・果肉まであらゆる「肉」をテーマにした西日本最大級の野外グルメイベントが、広島県東広島市に初上陸します。

Gi-FACTORYが主催する「全肉祭」は、和歌山・大阪・岡山・北九州など全国各地での開催実績を持つ大型フードフェスティバルです。

2026年5月30日・31日の2日間、西条中央公園テニスコート側を会場に第1回が開催されます。

Gi-FACTORY「全肉祭」





会場：西条中央公園テニスコート側（広島県東広島市）日程：2026年5月30日（土）・31日（日）時間：10:00〜21:00店舗数：約70店舗

「全肉祭」は、畜産肉料理はもちろん魚肉や果肉など幅広い「肉」をテーマに全国から出店者を募集・選考し、各地の美食が一堂に会する野外グルメイベントです。

総メニュー数は200アイテム以上にのぼり、約70店舗が東広島市の西条中央公園に集結します。

食のコンテンツにとどまらず、企業ブースによる無料体験やサンプリング、大好評のワイン試飲コーナーも設けられています。

大型エアー遊具・射的・スーパーボールすくいなど縁日コーナーも用意されており、子ども連れのファミリーも一日楽しめる構成です。

全国の美食が集うグルメラインナップ





牛タン・ホルモン・ケバブ・餃子・スイーツなど、全国各都道府県の名産料理が赤背景のグリッドに整然と並びます。

出店選考は全国を対象に実施されており、地元・中国地方の食だけでなく遠方エリアの味も一度に体験できます。

総メニュー数200アイテム以上という規模は、2日間かけても食べきれないボリュームです。

ステージ・パフォーマンスコンテンツ





夜になると、全肉祭ロゴ入りトラックステージの前で男性パフォーマー1名と女性ダンサー2名による炎のパフォーマンスが披露されます。

観覧無料のステージでは生ライブも実施されており、食事の合間に音楽と炎の演出を楽しめます。

子ども食堂応援の取り組み





会場内では子ども食堂応援募金が実施されており、集まった寄付金は開催地域の子ども食堂へ届けられます。

グルメを楽しみながら地域貢献にも参加できる仕組みが、イベントの一部として設けられています。

200アイテム以上のメニューが並ぶ約70店舗のグルメ出展に加え、ワイン試飲・縁日・無料ライブ・ファイヤーパフォーマンスと多彩なコンテンツが詰め込まれた2日間です。

東広島市での初開催となる今回は、5月30日・31日の10:00〜21:00、西条中央公園テニスコート側で入場できます。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「全肉祭」の入場料はかかりますか？

A. ソース情報では入場料について明記されていませんが、ステージ観覧は無料と案内されています。

詳細は公式Instagramアカウント（@zennikusai）に掲載されます。

Q. 会場の最寄りアクセスはどこになりますか？

A. 会場は広島県東広島市の西条中央公園テニスコート側です。

詳しいアクセス方法は公式フライヤーの会場地図に記載されています。

Q. 子ども向けのコンテンツはありますか？

A. 大型エアー遊具・射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーが設けられています。

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