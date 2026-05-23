FRAY I.D×Reebok第2弾♡洗練スポーティな別注スニーカー＆新作登場

レディースブランド FRAY I.D と、スポーツカルチャーブランド Reebok の人気コラボ第2弾が2026年5月20日（水）より登場♡別注スニーカー2型をはじめ、ニットやフーディ、バッグなど全7型を展開。スポーティーさに女性らしいニュアンスを掛け合わせた、都会的で洗練されたコレクションに注目です♪

別注スニーカー2型が登場♡

【Reebok | FRAY I.D】Sneakers（CLUB C EXTRA 別注）

価格：16,500円（税込）

今回のコラボで特に注目したいのが、別注スニーカー「CLUB C EXTRA」と「ULTRA LO」。どちらも FRAY I.D らしいモード感をプラスした限定デザインです。

「CLUB C EXTRA 別注」は、シンプルでクラシカルな“CLUB C”に約5cmのプラットフォームソールを採用した存在感ある一足。

エラスティックレザーとスエードを組み合わせ、同系色でまとめながらも奥行きのある表情に仕上げています。踵のシルバーロゴや限定ウィンドウラベルがアクセント♡

さらに、リボンと平紐の2種類のシューレース付きで、気分に合わせてアレンジできるのも魅力です。

サイズ：22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5cm（カラー：WHT）

【Reebok | FRAY I.D】Sneakers（ULTRA LO）

価格：12,100円（税込）

一方、「ULTRA LO」はレーシングシューズから着想を得たロープロファイルシルエットが特徴。サテン素材を使ったアッパーとシューレースが軽やかで、スポーティーながら女性らしい印象を演出します。

サイズ：23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25cm（カラー：WHT）

ポムポムプリン×CA4LAの30周年コラボ♡遊び心あふれる限定ハット＆ベレー登場

モード感漂うアパレルにも注目♪

スニーカーだけでなく、アパレルや雑貨も充実♡レイヤードデザインやテニスクラブを思わせるディテールを取り入れ、スポーティーさの中に洗練された女性らしさを感じるラインナップです。

ニットトップスは14,850円、17,930円の2型を展開。パンツは26,400円と14,960円、キャミソールは14,960円で登場します。

また、ポロニット13,530円、デニム19,910円、フーディ17,600円、スカート15,730円など、デイリーに取り入れやすいアイテムも豊富♪

雑貨では、バッグ18,920円、ハット9,900円をラインナップ。スポーティーなスタイルにさりげなくモード感を添えてくれるアイテムばかりです。

大人女性のためのスポーティコーデ♡

FRAY I.DとReebokのコラボ第2弾は、アクティブさと女性らしさを絶妙にミックスした、大人のスポーティスタイルを提案♡

スニーカーからアパレル、小物までトータルで楽しめるので、この夏のワードローブをアップデートしたい方にもぴったりです。気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪