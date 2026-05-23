

BE:FIRST

6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、日本のボーイバンドとして初めて、2026年4月にフィリピン・マニラで行われた音楽プラットフォーム「Wish 107.5」運営のバス型スタジオ「Wish Bus」の公開収録に参加。そのパフォーマンス映像が、「Wish 107.5」公式YouTubeチャンネルで公開された。

【動画】BE:FIRST「Wish Bus」パフォーマンス映像

「Wish Bus」は、車内でライブパフォーマンスを収録・配信するスタイルで世界的人気を誇る音楽コンテンツ。公式YouTubeチャンネル登録者数は1,600万人に迫り、フィリピンを代表する音楽プラットフォームとして知られている。

現地アーティストのみならず、世界中の著名アーティストやインディーズアーティストが出演し、フィリピンを訪れた海外アーティストがパフォーマンスを披露する場としても高い注目を集める中、BE:FIRSTが日本のボーイバンドとして初出演を果たした。

公開収録当日は、現地ファンが多数集結し大きな歓声に包まれる様子がSNSや現地メディアでも話題に。多数のメディアでも取り上げられ、フィリピン国内外から注目を集めた。

グローバルシーンで存在感を高め続けるBE:FIRST。9月からはマニラを含む世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催も控えており、世界を舞台にした数々の挑戦に注目が集まる。