２０日、江西省越境ＥＣ発展交流会に展示されたロシア向けの陶磁器。（深圳＝新華社記者／唐子蘭）

【新華社南昌5月23日】中国広東省深圳市で20日、江西省の企業の海外進出を支援する越境EC（電子商取引）発展交流会とマッチング交流会、総合保税区プロモーションが開かれた。会場には江西省で作られた製品が展示され、商談セッションでは同省と粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）の企業が多くの協力意向書を締結。両地域の越境EC産業の連携を深めた。（記者/唐子蘭）

２０日、江西省越境ＥＣ発展交流会に展示されたスマート電動スーツケース。（深圳＝新華社記者／唐子蘭）

２０日、江西省越境ＥＣ発展交流会で、自社の商用タブレット製品を紹介する出展者。（深圳＝新華社記者／唐子蘭）

２０日、江西省越境ＥＣ発展交流会で、冷却スプレー式ハンディー扇風機を紹介する出展者。（深圳＝新華社記者／唐子蘭）

２０日、江西省越境ＥＣ発展交流会に展示された電動スクーターと電動自転車。（深圳＝新華社記者／唐子蘭）

２０日、江西省越境ＥＣ発展交流会に展示された無垢（むく）材のティッシュボックスや象眼を施したの猫型スマホスタンド。（深圳＝新華社記者／唐子蘭）