お笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）が考案したお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター」（後9・00）が23日、フジテレビ系で放送され、粗品がタモリ似対するユーチューバー・ヒカルの発言を巡る騒動をいじる一幕があった。

ツッコミ担当芸人の能力を競う、新たな視点の賞レース。粗品がYouTubeチャンネルで自身が主催した「ツッコミマン」の舞台を今回、テレビへと移して行われた。出場者、お題の選定、得点の判定などを粗品が一手に担った。

番組途中には、粗品が“前説”で、観覧客に拍手の指導をする様子が流された。「“拍手”と言ったら拍手をお願いしますね。拍手〜！」。さらに「もっと〜！」とあおりながら、拍手の締めを要求。一同が“パン！パンパンパン！”とリズムを合わせた。

すると粗品は「ヒカルの敵や、それ」とポツリ。タモリが「笑っていいとも！」などで披露していた、拍手の締めを連想させ、会場には笑いが起きていた。

ヒカルは先月20日に自身のYouTubeチャンネルの動画内で、タモリについて「全く面白くない」などと発言。動画で共演したお笑いコンビ「キングコング」の“カジサック”こと梶原雄太も「俺は、正直…そんなですよ」と本音を漏らし、ネット上で物議を醸していた。

恐れ知らずの粗品の騒動いじりに、SNSでは「タモリのこと「ヒカルの敵」って呼んでて草」「粗品、天下のタモリを「ヒカルの敵」呼ばわり！」といった反応が起きていた。