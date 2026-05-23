お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（52）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に生出演。伊達が、自身のおいっ子について東北高校軟式野球部でレギュラー一塁手だと明かした。2年前にめいだと公表した声優・伊達さゆり（23）の弟だという。

自ら「うちのおいっ子が…。伊達さゆりの弟。さゆの弟がいま宮城県の東北高校の軟式野球やってんですよ」と切り出すと、「たまたま仙台にいた時に試合があるっていって。相手どこなの？って聞いたら仙台商業だと。母校です、我々の。で、おいっ子は東北高校でレギュラーだから。行ってみようっていって行ったんですよ」と先日、試合観戦にも出かけたことを明かした。

「仙台商業、軟式は強いんですよ。昔、ちょっと前だと全国準優勝とかね。全国大会も常連で。硬式はなかなか甲子園行けてないんですけど。それでも3回ぐらい行ってんのかな、仙商もね。軟式強いから、仙商勝つのかなと思ってさ、行ったの。そしたら負けたの、仙商。東北高校が勝った」と伊達。「軟式も強いの、東北高校。仙台育英にも勝ってるからさ。多分優勝するんじゃないかな」と説明した。

「凄いよ、ちゃんとレギュラーで出て。守備もメチャクチャうまくて」とプレーぶりを堪能した伯父の伊達。弟の息子は自慢のおいっ子だ。「立派だったなぁ…。大したもんだ」と愛情たっぷりな声でしみじみと語った。

リスナーからは「水曜日の夜、帰って来たお父さんから“今日、伊達ちゃんが利府にいたらしいよ”と言われてびっくり。仙商と東北の軟式野球の試合を観戦しに来てたって」と“タレコミ”が入り、それを富澤が読み上げると、うれしそうに笑った伊達。

「母親連れて行ってきたのよ。利府の、楽天イーグルス利府球場。いい試合だったのよ、仙台商業も。3―1かな。ただ、心情的なことでね、僕の。母校の仙台商業がありながら、おいっ子は東北高校のレギュラーでしょ。ちょっとだから…ちょうど真ん中ぐらいに座りましたよ」と複雑な思いを抱えながら両チームの真ん中に陣取って観戦したことも明かした。

「そういう時、難しいね」と大笑いの富澤に、「難しいでしょ？」と母校愛とおいっ子への思いに翻弄される優しい伊達。「どっちに拍手していいかも分かんない」と悩みを口にした。

ここで富澤が「どっちに点が入った時にうれしかったの？」と質問。これに伊達は「やめてよ。これも複雑よね」としながらも、「そこが素直な気持ちだと思うんだよ」と言われると「おいっ子はおいっ子でね…。3―0だったから、ずっと。東北高校勝ってて。最後1点入れたんだけど、仙商頑張れ！って思ってた、やっぱりね」と海よりも深い母校愛をぶっちゃけると、同じく仙商OBの富澤は大笑い。

「どっちの1点がうれしかったの？」（富澤）「仙台商業」（伊達）「こればっかりは母校がね」（富澤）と言い合って、実に楽しそうな2人だった。