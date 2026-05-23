歌手の森山直太朗（50）が23日放送のフジテレビ「MUSIC FAIR」（土曜後6・00）に出演し、母の歌手・森山良子（78）からの“独り立ち”を実感した出来事を明かした。

父が演歌歌手である歌手・新浜レオンから、大スターの母を持つことの悩みについて質問され、「僕もレオン君の年齢の時は、煙たいというか自分は自分なんだけどな、誰それの息子とかではなく」と葛藤があったことを告白。

それでもある時に「母親がプンプンプンプンして帰ってきた」ことがあった。「僕もデビューして、自分の曲とか活動を認識してもらった後で。そうしたら“今日ラジオに出てきたんだけどね…やんなっちゃうわ”とか言って。“私のこと『森山直太朗さんのお母さんであります』って言うのよ！”って」と“直太朗の母”として紹介されたことに気分を害していたという。「その時に自分自身も自分の足で立てるようになったのかなと思うことはあった」と歌手としての自立を実感したそうだ。

姉の奈歩さんはお笑いコンビ「おぎやはぎ」小木博明と結婚。母・良子が「小木さんの義理の母って言われたの。私、何年やってきたと思ってるの？」とムッとしていたこともあったと明かし、スタジオの笑いを誘っていた。