◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１８節 柏４―２千葉（２３日・三協Ｆ柏）

柏はホームで千葉に４―２で勝利した。東地区最終戦で今季最多の４得点を決め、３連勝で締めくくった。

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柏のメンバー表に「熊坂光希」の名前が１年ぶりに載った。右膝前十字靱帯（じんたい）断裂による長期離脱から復帰したＭＦ熊坂は、後半３４分にＭＦ小泉佳穂との交代でピッチに入った。ピッチに現れた段階から拍手に包まれていたが、熊坂の名前がアナウンスされると、その拍手はより一層大きくなり、温かい雰囲気が日立台を包んだ。「長かった。でも、この半年のシーズンに戻って来られて良かった」。昨年５月２５日の第１８節横浜ＦＣ戦以来の出場。昨季、自身の指定席だったボランチへ入った。

この試合までに練習試合を１試合しか積めていなかったため、まだゲーム感覚が戻っていない場面も見られた。ただ、スムーズなパス回しなど、技術の高さは健在。表情には充実感がにじんだ。自身のプレーについては「まだまだ」としつつ、「残り２試合あるので、自分も試合に絡めるように、コンディションを上げていければ」と、３０日から始まるプレーオフラウンドを見据えた。

この試合でともにボランチを組んだＭＦ中川敦瑛は、自身の離脱がきっかけで先発の座をつかみ、昨季後半戦のキーマンとなった。練習時も含めて、今回が初のコンビだったというが、中川は「（熊坂が）復帰してくれてうれしい。彼の守る範囲、ビルドアップの安定感は知っている。自分も光希くんがいるともう少し前でプレーできる。もっと場数を踏んでいけばいい関係性になると思う」と、今後へ手応えを示した。

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大卒２年目の昨季は飛躍の年だった。開幕から先発の座をつかむと、リカルドロドリゲス監督が掲げる攻撃的なサッカーの扇の要として活躍。１８５センチの長身を生かした守備能力の高さに加えて、長短のパスを織り交ぜた攻撃の起点となるプレー、２列目からの飛び出しを武器に大ブレイクを果たした。その活躍と潜在能力が評価され、昨年６月には柏ユースの同期であるＦＷ細谷真大とともに初の日本代表にも選出された。まさに順風満帆だった。

ただ、初の日本代表の活動中に悲劇が起きた。インドネシア戦へ向けた同８日の練習中に負傷すると、病院へ直行。翌日に、クラブから右膝前十字靱帯断裂の診断が発表された。右肩上がりの状況でのけがだったこともあり「けがしたときは頭が真っ白になったし、悔しくて、いろいろな思いがあった」と語る。柏ユース在籍時にも右膝の半月板を損傷する大けがを負ったが、再びリハビリの時間を過ごすことになった。

リハビリの期間は「全部つらかった」と振り返る。「サッカーをやりたい気持ちもあったが、なかなかできず、ボールを蹴れるようになってからも長かったり、いろいろあった」。百年構想リーグでもより早い段階での復帰が予定されていたが、右膝の痛みが再発し、離脱が長期化。連戦で実戦経験も積めず、東地区の最終戦まで復帰が長引いた。

悔しさ、ふがいなさを抱えつつも、気持ちは前を向いている。

「あのけががあったからこそ、また一段と強くなって、もっともっと人としても、選手としてもレベルアップしていけるようにしたい」

６月１１日（日本時間１２日）には北中米Ｗ杯が開幕する。今回は夢の舞台に届かなかったが「けがしちゃったので仕方がない。でも、次のＷ杯には自分も行けるように頑張りたい」と迷いなく言い切った。４年後には今度こそ―。自身が育った柏の地で、熊坂が再スタートを切った。（浅岡 諒祐）