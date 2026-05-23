「思わず2色買い」「あまりに使いやすい！」【ユニクロ】話題の「1,990円トップス」

どんな服を買うべきか迷ったら、オシャレさんの意見に耳を傾けてみるのも一つの手。よくSNSで話題になるアイテムには、人気の理由が詰まっているはずです。最近話題のアイテムの中から今回フォーカスしたのは【ユニクロ】のヘンリーネックTシャツ。マニアも絶賛する着回し力の高さや、2,000円以下という手に取りやすい価格が魅力です。

モノトーンもどこかオシャレな雰囲気に

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT / 長袖 」\1,990（税込）

リブ素材の程よいフィット感と、トレンドのヘンリーネックが特徴的な長袖Tシャツ。シンプルで使いやすく、一枚でもレイヤードでも活躍してくれそうです。大人カジュアルを発信する@haltogo_styleさんは「あまりに使いやすくて」と絶賛しており、全7色のなかから「思わず2色買い」したのだとか。

ジャケットと合わせたきれいめコーデにも◎

「週6ユニクロを着る」という@shocogram__さんは、ジャケットの下にヘンリーネックTを組み合わせ。着まわしやすいアイテムだからこそ、カジュアルだけでなくきれいめにもすんなりなじみそうです。首元のボタンをはずして、あえて抜け感をつくるのもおすすめ。オシャレなのに気取らない、好印象なコーデができあがります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@haltogo_style様、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。