重曹仕上げ酸化被膜、防錆アルミ鋳物製！ PACIFIC FURNITURE SERVICE「CAST ALUMINUM LAMP」

記事ポイント アルミ鋳物製ブラケットライト「CAST ALUMINUM LAMP」が2026年5月14日に発売酸化被膜加工（重曹仕上げ）による防錆処理でインダストリアルな質感を実現ジャンクションボックスにも対応し、リノベーションや店舗設計の多様な配線プランに適合 アルミ鋳物製ブラケットライト「CAST ALUMINUM LAMP」が2026年5月14日に発売酸化被膜加工（重曹仕上げ）による防錆処理でインダストリアルな質感を実現ジャンクションボックスにも対応し、リノベーションや店舗設計の多様な配線プランに適合

PACIFIC FURNITURE SERVICEが、2026年5月14日よりアルミ鋳物製ブラケットライト「CAST ALUMINUM LAMP」の販売を開始しました。

ガレージやワークショップ、ユーティリティスペースといった実用性重視の空間に調和する照明器具で、価格は12,100円（税込）です。

PACIFIC FURNITURE SERVICE「CAST ALUMINUM LAMP」





発売日：2026年5月14日価格：12,100円（税込）サイズ：φ116 × H50 mm重量：480g材質：アルミ鋳物（重曹仕上げ）仕様：口金 E26 / 最大40W（電球別売）安全規格：PSE取得済み施工：電気工事士による施工が必要設置環境：屋内専用（屋外・浴室・防湿・防雨不可）

PACIFIC FURNITURE SERVICE（以下P.F.S.）の「CAST ALUMINUM LAMP」は、直径116mm・高さ50mm・重量480gのコンパクトなボディに、アルミ鋳物特有の重厚な存在感を備えたブラケットライトです。

レンガ壁やコンクリート壁に取り付けた状態では、本体と電球が壁面から張り出し、暗所でも存在感を放つシルエットを形成します。

P.F.S.はこれまで素材感を活かした木製ブラケットライトを展開してきていますが、「CAST ALUMINUM LAMP」はより堅牢でインダストリアルな方向性を持つ新モデルです。

PSE取得済みで、口金E26・最大40Wに対応しています。

アルミ鋳物の質感と仕上げ





アルミ鋳物は溶融したアルミニウムを型に流し込んで成形するため、表面に細かな凹凸が残り、マットで無骨な風合いが生まれます。

「CAST ALUMINUM LAMP」にはこの素材感を保ちつつ、防錆効果を持つ酸化被膜加工（重曹仕上げ）が表面全体に施されています。

ガレージや土間、ワークショップなど湿気や汚れが生じやすい実用スペースでも、防錆加工によって長期使用に耐える仕上がりです。

インダストリアルなインテリアに特有の、武骨でありながら計算された風合いを持っています。

取り付け方法と施工対応





通常の壁面取り付けに加え、露出配管で用いられるジャンクションボックスへの取り付けにも対応しています。

リノベーション物件や店舗設計において、配線を露出させたインダストリアルな仕上げにも適合します。

取り付けには電気工事士による施工が必要で、設置環境は屋内専用です。

屋外・浴室・防湿・防雨が求められる場所への設置には対応していません。

「CAST ALUMINUM LAMP」は、酸化被膜加工（重曹仕上げ）のアルミ鋳物ボディとジャンクションボックス対応という実用性を兼ね備えた照明器具で、ガレージや店舗など幅広いインダストリアル空間に対応します。

PSE取得済みで安全性も確保されており、12,100円（税込）で公式サイトから購入できます。

PACIFIC FURNITURE SERVICE「CAST ALUMINUM LAMP」の紹介でした。

よくある質問

Q. 電球は付属していますか？

A. 電球は別売りです。

口金E26・最大40Wに対応しており、別途用意する必要があります。

Q. 屋外や浴室に設置できますか？

A. 屋内専用の製品です。

屋外・浴室・防湿・防雨が求められる環境への設置には対応していません。

Q. 取り付けは自分でできますか？

A. 電気工事士による施工が必要な製品です。

有資格者による施工が前提となっています。

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