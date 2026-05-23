出演する米映画「プラダを着た悪魔2」が大ヒット中の女優アン・ハサウェイ（43）が、エル誌のインタビューで、長年ささやかれてきた整形疑惑について沈黙を破り「みんなが勝手に推察しているだけ」と否定して話題を呼んでいる。

若々しい容姿がネットで度々注目を集め、フェイスリフトを受けたとのうわさがささやかれていた。

ハサウェイは最近、インスタグラムにサイドの髪をアップにするヘアスタイルのテクニックを披露する動画を投稿し、整形疑惑を自ら皮肉ったと指摘されていた。インタビューで、動画はうわさを否定するためのものだったのか問われたハサウェイは「臆測があまりに大きくなりすぎて、自分の真実を明らかにする必要性を感じた」とコメント。「あの話題が煩わしいものになりつつあると感じている」と戸惑いを口にし、動画を公開すべきだったのか否か今も自問自答していると述べた。

一方で「今は、人々が自分が真実だと思ったことをかなり自信をもって決めつける時代。彼らが考えていることが正しい場合もあれば、そうではない場合もある」とも話し、沈黙を破った理由も明かした。そして最後は、「この件に関してもう一つ付け加えると、いつかフェイスリフトを受けるかもしれない」と宣言し、ユーモアたっぷりに改めて疑惑を否定した。（千歳香奈子）