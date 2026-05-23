23日夕方、京都府宇治市にある運動公園で、長さ4.5メートルの木の枝が折れて落下し、付近にいた子どもら3人が重軽傷を負った事故で、木は強風で折れたとみられるということです。

23日午後4時過ぎ、宇治市にある山城総合運動公園で「木が倒れて男の子がけがをしている」と消防に通報がありました。

消防などによりますと、高さ約10メートルの「イヌエンジュ」の木にある長さおよそ4.5メートルの枝が折れて落下したということです。この事故で近くで遊んでいた9歳の男の子が頭を打つなどして重傷、4歳の男の子と6歳の女の子は手などにケガをして軽傷です。

公園の管理者によりますと、折れた木があるエリアは1986年に整備されていますが、折れた木の樹齢はわかっていないということです。また、木は強風によって折れたとみられていて、虫食いなどの被害にあった痕跡は確認できなかったということです。

この公園では毎年樹木医らとともに危険な木を確認し伐採するなどの対策を行っていて、去年の秋に確認した際には異常はなかったということです。消防などは枝が落下した原因などについて調べています。