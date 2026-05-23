5月23日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。東京競馬場で行われる牝馬クラシック・オークスの予想を公開した。

動画冒頭で本命に指名したのは、大外枠に入ったラフターラインズ。「スターアニスとめちゃくちゃ悩んだ」としつつも、「前走のフローラステークスの走りが素晴らしかった。展開もハマりそう」と高く評価した。

さらに、きさらぎ賞での出遅れながら3着に追い込んだ内容にも触れ、「今回の大外枠もそこまでマイナスには捉えていない」とコメント。能力面への信頼を口にした。

対抗にはスターアニスを指名。「ドリームコア、アランカールとは桜花賞で完全に勝負付けは終わっている。距離延長でどうこうなる差ではなかった」と語り、桜花賞組の力関係について自身の見解を示した。

動画を見たファンからは「牝馬二冠おめでとう」、「今村聖奈騎手の日本人初の女性騎手によるG1制覇へ向けてアシストする超優しいダンディーな漢」、「もう買っちゃった…」など、さまざまな反応が寄せられている。