キル フェ ボンの夏タルト♡桃・メロン・マンゴーが彩る贅沢スイーツ

タルト専門店 キル フェ ボン では、2026年6月1日（月）より夏メニューの販売をスタート♡旬のさくらんぼや桃、メロン、マンゴーなど、みずみずしい果実を贅沢に使った華やかなタルトが順次登場します。見た目にも涼やかな夏限定タルトは、ホームパーティーや手土産、自分へのご褒美スイーツにもぴったりです♪

夏果実が主役の贅沢タルト♡

夏メニューの中でも注目は、「特選 “佐藤錦”のタルト」。piece2,300円、whole21cm18,403円で、6月1日（月）～6月30日（火）まで販売予定です。

サクランボの王様“佐藤錦”をたっぷり使用し、フロマージュブラン入りムースとカスタードクリームが爽やかな味わいを演出します。

「特選 宮崎県産 マンゴーのタルト」は、piece3,898円、whole25cm38,988円。

濃厚な宮崎県産マンゴーにカスタードクリームとフランボワーズを合わせた、贅沢感たっぷりの一品です。販売期間は5月下旬～7月下旬予定。

また、「熊本県産 “肥後グリーンメロン”のタルト」はpiece1,600円、whole25cm16,000円。糖度の高い肥後グリーンメロンとマスカルポーネクリームの爽やかな組み合わせを楽しめます。

販売期間は6月1日（月）～6月15日（月）予定です。

亀屋良長「あんずレモン」登場♡爽やかに味わう夏限定の烏羽玉

桃や南国フルーツもラインナップ♪

「桃とミルクプリンのタルト」はpiece1,310円、whole25cm13,100円で、6月16日（火）～7月17日（金）まで販売予定。ミルクプリンと桃ジャム、フレッシュな桃を重ねた、優しい甘さが魅力です。

さらに、「桃のタルト」はpiece1,410円、whole25cm14,100円、whole21cm10,740円。バター香る練りパイと果汁たっぷりの桃が絶妙にマッチした、毎年人気の定番タルトです。

販売期間は6月16日（火）～8月31日（月）予定。

南国気分を味わえる「南国フルーツのタルト」はpiece1,310円、whole25cm13,100円、whole21cm9,950円。パイナップルやマンゴー、パパイヤ、バナナを飾った、ココナッツ香る夏らしい一品です。

6月1日（月）～7月31日（金）予定で販売されます。

限定タルト＆新作にも注目

新作「輪花型 色とりどりのフルーツとチーズムースのタルト」は、piece1,620円、whole25cm16,200円、whole17cm8,820円。

ル ガール クリームチーズを使ったチーズムースとフレッシュフルーツを組み合わせた、父の日ギフトにもぴったりなタルトです。販売期間は6月1日（月）～6月21日（日）予定。

「静岡県菊川産 2026年 深蒸し菊川新茶のタルト」はpiece1,040円、whole25cm10,400円。深蒸し菊川茶を使用した、緑茶づくしの和テイストタルトです。

6月1日（月）～7月17日（金）予定で販売されます。

また、6月20日（土）・21日（日）の2日間限定で登場する「特選 “佐藤錦”のキャンドルナイトケーキ」にも注目♡

piece1,620円、whole25cm16,200円で、杏仁ムースとチーズムース、旬の佐藤錦を贅沢に味わえるスペシャルタルトです。

夏だけの特別な味わいを楽しんで♡

キル フェ ボンの夏メニューは、旬の果実の魅力を存分に引き出した、この季節だけのご褒美スイーツ♡鮮やかなフルーツが彩るタルトは、見た目にも華やかで、食卓を一気に夏らしく演出してくれます。

大切な人とのティータイムや、自分を甘やかしたい日に、ぜひ夏限定の味わいを楽しんでみてください♪