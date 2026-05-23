【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の議長に、ケビン・ウォーシュ氏（５６）が２２日就任した。

ホワイトハウスで行われた宣誓式で、ウォーシュ氏は「過去の成功と失敗から学び、改革志向のＦＲＢを率いる」と表明した。同席したトランプ米大統領は、「完全な独立性を保ってほしい。私を見たりせず、素晴らしい仕事をしてほしい」と述べ、金融政策に関する判断を尊重する考えを示した。

ウォーシュ氏は、「ＦＲＢの使命と伝統に忠実に、議長の役割を果たす」と話した。その上で、ＦＲＢが物価の安定と雇用の最大化という二つの政策目標の実現に取り組めば、「インフレ（物価上昇）率は低下し、米国はより繁栄する」と訴えた。

新議長としては当面、中東情勢悪化による原油価格の上昇を受けたインフレへの対応が課題となる。宣誓式では、具体的な政策の方向性には言及しなかったが、「直面する課題を決して甘くは見ていない」とも述べた。

一方、トランプ氏は、「ウォーシュ氏ほどＦＲＢを率いる準備が整っている人物はいない」などと称賛した。

ＦＲＢを巡っては、トランプ氏が利下げを繰り返し要求し、パウエル前議長を批判するなど、「独立性」への懸念が強まっている。米国では１１月に中間選挙が予定されており、ウォーシュ氏率いるＦＲＢがインフレ対策の道筋を示せなければ、再び批判の矛先が向かう可能性もある。

今月１５日の議長任期の終了後、ウォーシュ氏の就任まで代行議長を務めたパウエル氏は、今後も理事としてＦＲＢに残る意向を表明している。