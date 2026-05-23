NHK総合にて放送中のドラマ『ムショラン三ツ星』で主演を務める小池栄子のインタビューコメントが公開。また第2話に濱田マリが出演することが決定した。

参考：『ムショラン三ツ星』音楽をSHINCO＆Rachel、遠藤浩二が担当 主題歌はChilli Beans.

本作は、現役の刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子によるノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』をドラマ化した社会派コメディ。腕利きのイタリアンシェフとして名を馳せた主人公・銀林葉子（小池栄子）が、ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになり、塀の中の刑務官や受刑者たちとのトラブルや騒動を乗り越える姿を描く。

小池が演じる主人公の銀林葉子は、一流イタリア料理店の腕利きシェフ。イタリアで名シェフ・ロレンツォの元で修業しミシュラン三ツ星を目指していたが、ひょんなことから男子刑務所の管理栄養士に転職し、受刑者たちと一緒に調理することになる。シングルマザーで子供二人と同居しているという設定だ。

小池は役柄について、「とても明るい性格ですね。ポジティブなところは自分自身とも似ていると思います」とコメント。また演じる上で意識したことについては、「ドラマのテイストもかなりポップなので、楽しい、いいお話という印象だけが伝わらないようにしなければと思いました」と意気込みを語った。

濱田が演じるのは、関口メンディー演じる受刑者・尾藤護の母、尾藤こずえ。母一人子一人の家庭で、尾藤が幼いころから仕事に出ていたため、不在の時間が長かった。犯罪を繰り返し服役中の息子の素行に心を痛めており、面会時にはつい色々としゃべりすぎ、息子とけんかになることもある。

小池栄子（銀林葉子役）コメント葉子の役柄についてとても明るい性格ですね。ポジティブなところは自分自身とも似ていると思います。実際に、このドラマの原作者で主人公のモデルの黒胗桂子さんが現場にいらっしゃったのですが、表情と声のトーンですごくポジティブな方だとすぐわかりました。”刑務所の栄養士”というのはなかなか難しい仕事だと思います。ただ、このポジティブさと明るさだったら、 受刑者の皆さんとも1対1の人間同士としてお付き合いができる方なんだなとリスペクトを感じました。そういう人物を目指して演じさせてもらっています。

演じる上で意識したことについて実は正直なところ、この役柄をお引き受けするか、最初はすごく葛藤しました。受刑者の裏には、今もなお傷が癒えてない人がいるという大前提を踏まえないと、ドラマを見て嫌な思いをする方や過去の辛い経験を思い出す方がいらっしゃるだろうなと。ドラマのテイストもかなりポップなので、楽しい、いいお話という印象だけが伝わらないようにしなければと思いました。

第1話で印象に残っているシーンについて刑務所の初出勤で自転車で向かうところですね。撮影の時、監督に『「やばいよ、やばいよ！」と叫びながら自転車で走る人いますかね？大丈夫ですかね？』と相談したんです。監督は「大丈夫、大丈夫」と言うのでそのまま撮影したのですが、仕上がりを見てすごく納得しました。銀林葉子というキャラは、ちょっと抜けているところがあって、子供たちにも助けられたりしていて、でもその辺がとてもチャーミングに見えて、単に強さやポジティブさだけではない彼女のキャラクターになっていると感じました。

ドラマの今後の見どころについて舞台である濱崎刑務所は「おいしい給食が出る」のが評判の刑務所なので、月に一度郷土料理を入れるのが決まりです。第2話では、葉子が「刑務所の中にいると季節を感じられないから、給食に季節感を取り入れよう」とさらなるアイデアを出して、みんなで知恵を絞って完成を目指す……というストーリーが描かれます。それがまたドラマのラストにも繋がってきたりするんです。ちなみに第2話の撮影現場で出ました「カレー」や「イカフライレモン」、それに第3話の「豆腐ドーナツ」は料理指導の方が作っているんですが、絶品でした。毎話どのような料理が出てくるか、そのあたりも楽しみにしていただけるとうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）