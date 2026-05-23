「６連敗の間はナイーブになっていた」苦境を乗り越えた柏が３連勝。MF小泉佳穂が感じた変化とは――「今みたいに勘所を抑えながらチームを作っていければ…」

「６連敗の間はナイーブになっていた」苦境を乗り越えた柏が３連勝。MF小泉佳穂が感じた変化とは――「今みたいに勘所を抑えながらチームを作っていければ…」