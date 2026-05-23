お笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）が考案したお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター」（後9・00）が23日、フジテレビ系で放送され、知名度の低い芸人たちが躍動した。

ツッコミ担当芸人の能力を競う、新たな視点の賞レース。粗品がYouTubeチャンネルで自身が主催した「ツッコミマン」の舞台を今回、テレビへと移して行われた。出場者、お題の選定、得点の判定などを粗品が一手に担った。

開催に当たり、粗品は「近年、お笑いも進化しまして、ツッコミがお笑いをもぎ取るぞと。何もボケていないものに対しても、ツッコミが笑いを取れてしまうという、ツッコミの豪腕な引力を高めに高めて優勝者を決めようじゃないかということで開く大会です」と説明した。

6人ずつがA、Bブロックに分かれてツッコミの技能を競い、各組3人が決勝へ。Aブロックで序盤をリードしたのは、「ゼロカラン」ワキユウタだった。色へのツッコミを入れるお題では、「赤茶色」に対し「来賓スリッパか！」と的確なツッコミ。「淡いオレンジ色」に対しては「ボイルホタテの抱き枕みたいな部分か！」と笑わせた。

得点は粗品の独断で、4段階で決められた。「お笑いの歴史を前に動かす」ほどのツッコミには、ゴールデンスターが与えられた。最初に獲得したのは、「ド桜」村田大樹。「192」という数字に対するツッコミとして、「使ってへん方の口座の残高か！」と声を張り上げ、爆笑を誘った。ワキ、村田ともにAブロックを突破。ほか「ママタルト」檜原洋平も準決勝に勝ち進んだ。

Bブロックでは、「三遊間」さくらいが大躍進した。「深緑」の色に対しては、「スシローのかにみそか」とジワるツッコミ。その後もスマッシュヒットを連発したが「そろそろホームランを打ちたいですね」と、どん欲な姿勢を見せた。その言葉通り、「2040」という数字に「丸亀製麺でやりたい放題か！」とツッコミを入れ、ゴールデンスターを獲得。Bブロックを勝ち抜いた。

さくらいは「僕、全国放送のテレビ出るの初めてなんですよ」と告白。衝撃の事実にスタジオにはどよめきが起きた。大阪を拠点に活動しており、全国的には無名。しかし、粗品も実力を認める存在で、「大阪から今回来てくれて、YouTubeでも決勝残ったり、好成績なのでダークホースで呼んだ」と期待をのぞかせるほどだった。

また、「0.34」という数字に対するツッコミのお題では、「しもりゅう」前田龍二が「ロマンないやつがちゃんと計算した、三笘の1ミリか」とツッコミ。こちらもゴールデンスターを獲得。準決勝へ勝ち進んだ。トンツカタン森本もBブロックを勝ち抜いた。

6人中、檜原を除く5人が主要なお笑い賞レースで決勝経験がない芸人。一方で、「エバース」町田和樹、「オズワルド」伊藤俊介、さらに昨年のM−1王者「たくろう」赤木裕と、実力者たちが敗退。大波乱の展開となっている。檜原は「2000年以降のテレビの中で今、最も渋いメンバーがテレビに出ているという…この、お笑いに一石を投じたいです」と意気込んでいた。

Aブロックは赤木裕（たくろう）、伊藤俊介（オズワルド）、檜原洋平（ママタルト）、町田和樹（エバース）、村田大樹（ド桜）、ワキユウタ（ゼロカラン）、Bブロックはガク（真空ジェシカ）、さくらい（三遊間）、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、トンツカタン森本、新山（さや香）、前田龍二（シモリュウ）。粗品から繰り出される「何の変哲もないものにツッコむ」という難問に、頭を悩ませながら回答していった。各ブロック3人が準決勝へ、さらに勝ち上がった2人が決勝へ進むシステムで行われた。

また観覧ゲストとして、「JO1」金城碧海、「EXILE/FANTASTICS」佐藤大樹、女優・瀧本美織、声優・花澤香菜、タレント渡邉美穂が出演した。