◆陸上 関東学生対校選手権 第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子２部３０００メートル障害予選３組で、駒大ルーキーの岸本莞爾（かんじ）が９分６秒３０の４着で２４日の決勝に進んだ。序盤から先頭で集団を引っ張るなど積極的にレースを進め「ちょっとギリギリになってしまいましたが、決勝も頑張ります。サンショーは高校からやっている種目なので、そこは大事にしつつ、５０００メートル、１万メートルでも結果を出していきたい」と言葉に力を込めた。

山岳を駆け抜ける「スカイランニング」で日本代表経験がある、異例の経歴を持つ岸本。「世界で活躍されているＯＢの方々、部員の先輩。高いところを目指している人がいるって、そこを目指しても目指さなくても、自分にとって良い」と今年４月に駒大に進学した。練習のボリュームは増え、まだ慣れないことも多いが「苦しい部分もありますけど、自分のため。監督にも自分の意向を伝えながら、相談しながらやっていきます」と話す。

「スカイランニング」というと箱根駅伝でも山上りの５区や山下り６区を想像するが「よく言われるんですけど、僕自身が特に上りが得意とかそういうわけではない」と苦笑い。「箱根駅伝を走りたいですけど、走れるとしたらその区間で精いっぱい頑張りたいです」とチームのために全力を尽くす覚悟だ。

身長１８２センチの大型ルーキーで、３０００メートル障害の障害は「速くなるためというより、かけるより得意だから」と足をかけずになめらかに跳ぶ。「莞爾」の名前の由来は「古い日本語で『にっこり笑う』という意味があります。大好きです」。伝統校でチームの主力になるため、まずは関東インカレからインパクトを残す。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。