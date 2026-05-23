2024年に下咽頭がんであることを公表したタレントの見栄晴さん（59）が23日、プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズの始球式に登場しました。

2年前に下咽頭がんのステージ4と診断されたという見栄晴さん。一時芸能活動を休止するも、治療して現在は復帰しています。そして、今回『楽天メディカル 頭頸部（とうけいぶ）がん克服デー』として開催された試合で始球式に登場しました。

マウンドに上がった見栄晴さんは、スタンドに向けて何度も礼をしてから投球。ボールはワンバウンドながら、見事キャッチャーミットへ。「ナイスピッチング！」とアナウンスされると、スタンドからは大きな拍手が起きました。

■見栄晴「早期発見して見つけていただきたい」

始球式後に取材に応じた見栄晴さんは「実は、グラウンドに立っているときに涙が出てきちゃって、うれしくて。今もなんか感動というか、元気でよかったと思って。がんを治していただいたおかげでこうやって始球式ができたっていう」と涙ながらにコメントし「みなさんの声援も温かいですし、楽天のみなさんにサポートしていただいて、きょうこの場に呼んでいただいたってことが、すごく光栄で楽しみで」と感謝の思いを語りました。

そして、がんの怖さについて「風邪の場合は、症状が熱が出たり、せきが出たり、鼻水が出たり、初期の段階で症状がくるじゃないですか。ぼくが（がんに）なってみて思ったのは、痛いって症状が出たときには、ステージ4になっちゃってる、進行してるっていうのが、がんの恐ろしさだと思うので、やっぱり早期発見して見つけていただきたい」と呼びかけました。