「まさかの…」「予想外」「とんでもない物を創り出したな!」札幌が“特別仕様”の新ユニフォーム公開
北海道コンサドーレ札幌は23日、クラブ創設30周年を記念した「30周年記念ユニフォーム」のデザインを発表した。2026-27シーズン公式戦全試合で着用する。
今回もミズノ株式会社の協力のもと、札幌CCOの相澤陽介氏がデザインを担当した。フィールドプレーヤー1stは伝統の赤黒縦縞をベースに、クラシカルな襟が付いたユニフォーム。北海道を象徴する「星」を大きく掲げた30周年記念エンブレムが中央に配置されている。
相澤氏はクラブ公式サイトを通じ、「この星を掲げて、このユニフォームをまとい、コンサドーレを再び正しい方向へ導き、皆様と共にJ2優勝を掴みにいきましょう。30周年という節目に、このエンブレムとユニフォームを通して、クラブの新しい物語を皆さんと共有できれば嬉しく思います」とコメントした。
なお、フィールドプレーヤー2nd、GKの1stと2ndについては後日改めて発表するという。
クラブが公式X(@consaofficial)でフィールドプレーヤー1stモデルを公開すると、「まさかの襟付きですか!!!」「さすがすぎるデザイン かっこよすぎて鳥肌です」「エンブレム真ん中は予想外だった」「とんでもない物を創り出したな!」「強そうすぎる最高」「早く欲しい」「札幌はいつもデザイン凝ってていいなあ」などの声が上がった。
今回もミズノ株式会社の協力のもと、札幌CCOの相澤陽介氏がデザインを担当した。フィールドプレーヤー1stは伝統の赤黒縦縞をベースに、クラシカルな襟が付いたユニフォーム。北海道を象徴する「星」を大きく掲げた30周年記念エンブレムが中央に配置されている。
なお、フィールドプレーヤー2nd、GKの1stと2ndについては後日改めて発表するという。
クラブが公式X(@consaofficial)でフィールドプレーヤー1stモデルを公開すると、「まさかの襟付きですか!!!」「さすがすぎるデザイン かっこよすぎて鳥肌です」「エンブレム真ん中は予想外だった」「とんでもない物を創り出したな!」「強そうすぎる最高」「早く欲しい」「札幌はいつもデザイン凝ってていいなあ」などの声が上がった。
⬛️━━━━━━━━━━— 北海道コンサドーレ札幌公式 (@consaofficial) May 23, 2026
新ユニフォーム
デザイン発表
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クラブ創設30周年を記念した特別なユニフォーム。
2026/27シーズン公式戦全試合において、こちらのユニフォームを着用し試合に臨みます
詳細⏬https://t.co/Cf7HlxowjD#consadole #コンサドーレ #相澤陽介… pic.twitter.com/TB7Jx7dinj
⬛️IMAGE MOVIE⬛️— 北海道コンサドーレ札幌公式 (@consaofficial) May 23, 2026
ユニフォームのデザインは、ミズノ株式会社様のご協力の元、北海道コンサドーレ札幌CCO相澤陽介氏が担当しました#consadole #コンサドーレ #相澤陽介 #mizuno https://t.co/kMWSh2NNsA pic.twitter.com/M6hTuhbU4Q