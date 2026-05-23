⬛️━━━━━━━━━━



新ユニフォーム

デザイン発表



━━━━━━━━━━⬛️



クラブ創設30周年を記念した特別なユニフォーム。



2026/27シーズン公式戦全試合において、こちらのユニフォームを着用し試合に臨みます



詳細⏬https://t.co/Cf7HlxowjD#consadole #コンサドーレ #相澤陽介… pic.twitter.com/TB7Jx7dinj