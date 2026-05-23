　北海道コンサドーレ札幌は23日、クラブ創設30周年を記念した「30周年記念ユニフォーム」のデザインを発表した。2026-27シーズン公式戦全試合で着用する。

　今回もミズノ株式会社の協力のもと、札幌CCOの相澤陽介氏がデザインを担当した。フィールドプレーヤー1stは伝統の赤黒縦縞をベースに、クラシカルな襟が付いたユニフォーム。北海道を象徴する「星」を大きく掲げた30周年記念エンブレムが中央に配置されている。

　相澤氏はクラブ公式サイトを通じ、「この星を掲げて、このユニフォームをまとい、コンサドーレを再び正しい方向へ導き、皆様と共にJ2優勝を掴みにいきましょう。30周年という節目に、このエンブレムとユニフォームを通して、クラブの新しい物語を皆さんと共有できれば嬉しく思います」とコメントした。

　なお、フィールドプレーヤー2nd、GKの1stと2ndについては後日改めて発表するという。

　クラブが公式X(@consaofficial)でフィールドプレーヤー1stモデルを公開すると、「まさかの襟付きですか!!!」「さすがすぎるデザイン かっこよすぎて鳥肌です」「エンブレム真ん中は予想外だった」「とんでもない物を創り出したな!」「強そうすぎる最高」「早く欲しい」「札幌はいつもデザイン凝ってていいなあ」などの声が上がった。