◇ファーム・リーグ 阪神1―3オリックス（2026年5月23日 SGL尼崎）

阪神はファーム・リーグオリックス戦で1−3で敗れた。プロ初先発となったドラフト4位・早瀬が3回3安打無失点と好投。平田2軍監督は若虎の躍動を称賛した。

以下は平田2軍監督の一問一答

――早瀬が公式戦初登板プロ初先発。

「おおー、落ち着いていたね。さすが彼、甲子園も経験しているわけでしょ。やっぱりそういう、神村学園、やっぱり厳しい高校で鍛えられているだけのピッチャーだよ。甲子園も経験しているっていうところもあって、投げっぷりといい、落ち着きといい、ね。そういうところがマウンド度胸っていうのかな。腕の振りも含めて。育成試合でこの前投げたけど、あの時も良かったし。それで今日ファームとはいえ公式戦のデビュー戦で。杉本や、頓宮や、こういう主力を打席に入れている中で、堂々としたピッチングじゃない？」

――真っすぐぐで押せていましたし、スライダーも良かったですね。

「おおー、三振は2個か。もっと取ったかと思ったけどね。うん、あの、すごく落ち着いて投げられたと思います。まあ、最後はヒヤッとしたけどな。大丈夫だったということで、良かった」

――本人にとってもデビュー戦で無失点という結果は、やっぱり自信になる。

「やっぱりね、結果はまだ気にするような段階じゃないにしても、やはりこういうところで0（ゼロ）でしっかり抑えるというところはやっぱり本人もすごく自信とは言わないけど、良いスタートを切れたと思う。それはもちろん」

――茨木は失点もあった。

「いやいや、この前1軍でイニング数もね。（少ない）また1週間ぐらい、間が空くんで。2イニングということはもう最初から、今日はもうそういうプランで決まっていたんでね。まあ、ホームラン1発が余計だったけど、あとはまあ、ストレートもまあまあ走っていた」

――百崎が適時打。

「百崎1番、なぁ。やっぱりあいつは気持ちが前に出るタイプなんでね。今、こういう時に、そういうタイムリーも出て。定着しつつあるやん。もっとピリッとしてくれりゃ、もう、タイガースのファームの1番っていう、顔ね。やっぱり、先頭切って行くわけだから。タイガースの最初の、切り込み隊長でね。今、そういうところではすごく張り切ってやっているよ。あの、この前の米子ぐらいからね」

――百崎は序盤につまずいていたが上昇傾向にある。

「シーズン最初は引っ張りにかかり、去年より、もっと長打力をつけたいとか、いろいろそういう向上心が彼の持ち味。良いところも消してしまっていたところがあったけど、今は広角に。最後のライトフライでも惜しいで。ヒットが出るようになって。去年のデッドボールの残像が残っているかなっていうのも心配していたけど、今は百崎らしい、思い切りの良いバッティングになってきているよ。1打席目、カーンってセンター前」

――小川も好投。

「きょう良かった。だから、2イニングとかちょっと投げる時に、出力、最後にこの前打たれて、えー、147（キロ）とか出していたから。とにかく最初のバッター、イニングとか関係なく、最初から出力を上げろっていうことをね、話していたけど。今日は、最高（マックス）147くらい出ていたし、随時145とか出て。あのくらいの、彼、コントロールと角度もあるし、持っているんでね。今日みたいに初球から、もうマックスで行かなきゃいけないよね。きょう、そういう意味では、良い登板になったんじゃない？」