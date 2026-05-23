◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

降雨のため中止となった第２ラウンドが行われ、ツアー２９勝の申ジエ（韓国）が９バーディー、２ボギーで大会コース記録に並ぶ６５をマークし、首位と３打差の４位に急浮上した。

永久シード（通算３０勝以上）獲得に王手をかける３７歳ベテラン。「日本の中でとても好きなコース」という袖ケ浦Ｃでビッグスコアをたたき出した。

出だし１、２番を連続で伸ばし、７番から４連続バーディーを奪取。終盤も１３番、１８番と伸ばした。１メートルのパットも２度ミスしたというが「前向きにプレーをしていたので、チャンスで取れなくてもすぐに忘れて前に進むことができた」と充実の表情を浮かべた。

６５が大会コース記録タイ記録と伝え聞くと「タイですか…残念！ 明日１日あるのが良かったです」とニッコリ。「今日はたくさん食べて、明日いいゴルフします。寒いので、しゃぶしゃぶにします！」と声が弾んだ。最終日にコース新記録をマークし、永久シードをつかみとる。