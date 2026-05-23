《新作》キラキラ宝石みたい♡【スタバ】食べ逃したくない「ブルーベリースイーツ」

今回は、筆者もお気に入りで、すでに3回リピした【スターバックス】の「ブルーベリースイーツ」をご紹介します。キラキラときらめく天面が美しい新作ケーキは、頑張った自分へのご褒美にぴったり。そして、さっくりとした食感の、新作スコーンもあわせてピックアップ。どちらも甘さ控えめなので、カフェタイムはもちろん、朝食代わりにしたり、ディナー後のデザートにもおすすめ。ぜひ味わって！

宝石のようにきらめくブルーベリーが“美”

何といっても目を引くのは、トップを彩る艶やかなブルーベリー！ 華やかな見た目に気分もアップする「ブルーベリーレアチーズケーキ」は、ガレット生地とレアチーズを重ね、ブルーベリー果肉をデコレーションした上品なスイーツです。ほんのりとした優しい甘みで酸味があり、ちょっぴり大人な味わいが筆者の推しポイントです。価格は、\570（税込）。

食べ応えもあり満足度もバッチリ

「爽やかなケーキ」「レアチーズ生地はさっぱり」と、感想を投稿した@j.u_u.n__starbucksさん。さっぱりとした味でも、生地は食べ応えもあるので、お腹もしっかり満たしてくれます。おやつにはもちろん、食後のデザートにもぴったり。コーヒーやティーのお供に、ぜひ食べてみて。

ブルーベリーと言えばこちらも注目

朝に選ぶなら、「ブルーベリースコーン」がぴったりかも。公式サイトによると、「バターを使用した風味豊かな生地にジューシーなブルーベリーの果肉を加え、さっくりとした食感に焼き上げました」とのこと。ブルーベリー果肉がゴロゴロ入っている様子が分かり、見るからに美味しそう！ しっかりエネルギーチャージもできるはず。

リベイクすればさらに美味しい

「ブルーベリースコーン」の美味しさをさらにアップさせたい人は、リベイクがおすすめ。@j.u_u.n__starbucksさんによると、「あたためるとふんわかしておいしさUP」なのだとか。公式サイトでも、「電子レンジ500w（25秒）＋オーブントースター1000ｗ（30秒）」と、リベイク方法を掲載。さらに、ハチミツやホイップをプラスすれば、もっと贅沢に食べられそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N