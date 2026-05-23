元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実（３９）が、パーソナリティーを務める２３日放送のＴＢＳラジオ「ガスワン ｐｒｅｓｅｎｔｓ 田中みな実 あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。自身の友だちについて語る場面があった。

この日のゲスト、映画パーソナリティーのコトブキツカサ氏は友だちなのかという話題から、自身の友だちを挙げていった田中。著名人の友人として、元テレビ朝日で「あざとくて何が悪いの？」で一緒にＭＣをつとめていた弘中綾香アナウンサーについて「同じ局じゃないから友だち。私と同じ立場で話してくれたからやりやすかった」と話した。

続けてタレントの滝沢カレンについては「よく会います。今、一番会ってるんじゃないかな」、女優の新木優子については「ちゃんと意見を言ってくれる。私側に立とうとしないのがいい。冷静で、人生何週目って思っちゃう」と語った。

また、共演も多いタレントの指原莉乃については「私は友だちだと思ってるけど…」と話し始め、「さっしーは上下関係を気にするんですよ。だから（年上の田中には）必ず敬語。気を使ってるんだろうなと思う」と私見。

「これは彼女のサガだと思う。目上の人には絶対敬語。私は友だちだけど、先輩って思ってそう」と明かした。