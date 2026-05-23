女優の水崎綾女(37)が、18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】深すぎスリットからの美脚 若造には出せないオトナの色香たっぷり

自身のインスタグラムには水色のラメがキラキラ光るキャミドレス、王道の小さめベージュ衣装、デコルテ全解放の黒ワンピなど、これぞオトナの色香といったショットを掲載。「週プレに掲載されてる写真のオフショットやアザーショットのデジタル写真集が発売されているみたい!!写真集ランキングもTop3入りでありがたい限りです。」とどこか他人ごとのようなコメントで、同日発売のデジタル写真集も含めてアピールした。



同誌への登場は約1年半ぶり。公式サイトではインタビューも掲載されている。実は撮影は急きょ決まったそうで、体形については「ほとんど維持できていないです」と告白。ただ現在、テレビ東京系ドラマ「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」に主演しているということもあり、むしろスタイルは生々しさが増している。「撮影前にメイクさんと協力して全身ツヤ肌に仕込みました」としっかり下地作りをしたことも語っている。



同号はエリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）が表紙＆巻頭を担当。豊田萌絵、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海も登場している。



（よろず～ニュース編集部）