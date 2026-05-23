【競馬】カーネーションカップ・3歳牝1勝クラス（5月23日／東京競馬場・芝1800メートル）

【映像】「さすが名馬の妹」電光石火の末脚が炸裂した瞬間

日本競馬史上屈指の名馬イクイノックスの全妹イクシード（牝3、美浦・木村）が強烈なインパクトを残す勝利を挙げた。

イクイノックスと同じ父キタサンブラック、母シャトーブランシュ（母の父キングヘイロー）の血統であるイクシードが23日の東京9R・カーネーションカップに出走した。

単勝1.3倍の断然人気に推されたイクシードは道中6，7番手から直線に入ると、残り200メートル地点でも4，5番手だったが、ここから圧巻の加速。兄の主戦も務めたクリストフ・ルメール騎手のムチに応えてゴール手前で前の2頭をとらえると、外から迫った7番人気ガーヴィ（牝3、美浦・村田）を首差しのいだ。良馬場の勝ち時計は1分46秒4。

G1・6勝を挙げた偉大な兄を彷彿とさせる末脚に、ファンもSNS上で、「イクシード、エグいなあ」「絶対届かんと思ったけど最後の伸びやばい」「まさに電光石火の末脚」「あれで勝つのさすがイクイノックス妹」と興奮。さらに、「イクイノックスも3歳秋に覚醒したしこれからが楽しみ」「秋華賞怖いぞ」「必ずG1は取るでしょ」など、今後の飛躍を期待する声が多数上がった。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）