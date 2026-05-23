焦る36歳妻と逃げる夫「まだ子どもは…」→はぐらかす夫の“本音”、妻が直面した価値観のズレに「他人事じゃない」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
結婚して5年。もうすぐ36歳になるミカはそろそろ子どもがほしい。しかし、夫は「まだいいじゃん」とはぐらかし続ける。自然に妊娠できるのは40歳くらいまで…妊活をあせるミカは、夫に向き合ってほしいと話し合いを試みる。漫画家グラハム子さん(@gura_hamuco)の『うちの夫は子どもがほしくない』(竹書房)を紹介するとともに、制作の経緯や裏話を聞いた。
■「欲しくない」派への取材で解像度が上がった価値観のズレ
結婚5年目、夫婦仲は悪くない。36歳の同い年夫婦であるミカとシュンだが、そろそろ子どもがほしい妻に対し、夫はのらりくらりと話題をそらし続ける。本作で価値観の違いですれ違う夫婦を描くにあたり、グラハム子さんは「子どもがほしい女性」と「ほしくない男性」計4名に取材を行ったという。
「私自身が子どもはほしいタイプだったので、ほしい派の気持ちはわかります。取材する前は『ほしくない派』の気持ちがぼんやりとしていたのですが、取材をしてグッと解像度が上がりました」とグラハム子さんは語る。なかでも強く共感できたのは「今はもう子を持つことが一人前、幸せの象徴ではないから」という言葉だったそうだ。「昔だったら社会から認められるツールとして子どもを持つ人も多くいたと思います。でも今はそんなこと必要ないし、むしろそのために誕生させられるなんて子どもに失礼だよな、と。子どもを大切な存在だと思っているからこその『ほしくない』なのだなと思いました」
対等な立場の夫婦を描くため、年齢は同い年に設定。経済力格差やEDの問題はあえて描かず、さまざまな境遇の取材対象者の心情を混ぜ合わせてキャラクターに落とし込んだ。
■子どもの有無だけではない、本当のテーマは「夫婦の問題」
本作の見どころについて、グラハム子さんは「子どもの有無で悩んでいるのは確かなのですが、もっと広く捉えると『夫婦の問題』なんだということです」と明かす。結婚するほどの愛情があるゆえに相手を尊重したいと願い、しかし自分を抑圧して苦しくなる。その苦しさを和らげようと試行錯誤し、主人公が自分の生き方を見つけていく過程に重点を置いているという。「主人公だけでなく夫側の心の動きも多く描いています。ぜひ自分はどちらに近いかな？と考えながら読んでいただけたらうれしいです」
いろいろな理由をつけては逃げる夫に、ミカは埋まらない価値観の違いから「別れも視野にいれていかなきゃ…」と告げる。すると途端に「わかった。作ろう、子ども」と答える夫。「別れるくらいなら子どもいるほうがマシだわ」と、2人はお互いの落としどころを見つけたように思えたが…。
読者からは「子どもを持つことが奥さんだけの選択みたいな回答は誠意がなさすぎる」「リアルな覚悟がないなら結婚なんてするなと言いたい」といった厳しい声も届いている。しかし、夫には夫なりの「子どもがほしくない」理由があった。すれ違う2人が最後に出す結論とは。
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
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