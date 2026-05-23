【漢字間違い探しクイズ】1分以内で挑戦しよう！ 「胃」の中にある別の漢字は？
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
今回並んでいるのは「胃」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。
ヒント：右半分のエリアに紛れています。
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▼解説
「胃」と「冑」はよく似た形をしていますが、下の部分が大きく異なります。「胃」の下は「月（にくづき）」、「冑」の下は「冂」と2本の横棒の形です。「冑」は「甲冑（かっちゅう）」など、武士が身につけるかぶとを表す漢字です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回並んでいるのは「胃」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。
問題：「胃」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：右半分のエリアに紛れています。
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正解：冑正解は上から1つ目、左から10つ目の「冑」でした。
「胃」と「冑」はよく似た形をしていますが、下の部分が大きく異なります。「胃」の下は「月（にくづき）」、「冑」の下は「冂」と2本の横棒の形です。「冑」は「甲冑（かっちゅう）」など、武士が身につけるかぶとを表す漢字です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)