ずらりと並んだ「胃」の中に、1文字だけ違う漢字が隠れています。制限時間は1分！ 集中力と観察力を発揮して、別の漢字を見つけ出してみましょう。脳の活性化にもぴったりなクイズです。

写真拡大

たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

今回並んでいるのは「胃」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。

問題：「胃」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：右半分のエリアに紛れています。

答えを見る






正解：冑

正解は上から1つ目、左から10つ目の「冑」でした。

▼解説
「胃」と「冑」はよく似た形をしていますが、下の部分が大きく異なります。「胃」の下は「月（にくづき）」、「冑」の下は「冂」と2本の横棒の形です。「冑」は「甲冑（かっちゅう）」など、武士が身につけるかぶとを表す漢字です。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)