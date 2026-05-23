【付録】「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が付いてくる！ 予約必須の『リンネル2026年8月号』は6月19日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル2026年8月号』（宝島社）の「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号』（税込1720円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が付いてきます。
今回の特別付録は、キャンバス風素材で仕上げたトートバッグです。サイズは高さ19×幅32×マチ12cmで、マチがしっかりあるのが特徴。お弁当や水筒もすっぽり収まり、毎日のランチタイムに大活躍してくれる実用的な一枚です。
夏らしく麦わら帽子をかぶり、ブルーのボーダーを着たハローキティはリンネルオリジナルのデザイン。フロントポケットには、この夏仕様のハローキティが刺しゅうであしらわれており、さりげなく主役級の存在感を放ちます。シンプルなコーデにも合わせやすく、キティファンならずとも手に入れたくなる仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『リンネル2026年8月号』の「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が見逃せない！
宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号』（税込1720円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が付いてきます。
マチたっぷりでランチタイムに大活躍
今回の特別付録は、キャンバス風素材で仕上げたトートバッグです。サイズは高さ19×幅32×マチ12cmで、マチがしっかりあるのが特徴。お弁当や水筒もすっぽり収まり、毎日のランチタイムに大活躍してくれる実用的な一枚です。
リンネルオリジナル！麦わら帽子のハローキティ刺しゅう
夏らしく麦わら帽子をかぶり、ブルーのボーダーを着たハローキティはリンネルオリジナルのデザイン。フロントポケットには、この夏仕様のハローキティが刺しゅうであしらわれており、さりげなく主役級の存在感を放ちます。シンプルなコーデにも合わせやすく、キティファンならずとも手に入れたくなる仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)