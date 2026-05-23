これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル2026年8月号』（宝島社）の「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『リンネル2026年8月号』の「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が見逃せない！


宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号』（税込1720円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が付いてきます。

マチたっぷりでランチタイムに大活躍


今回の特別付録は、キャンバス風素材で仕上げたトートバッグです。サイズは高さ19×幅32×マチ12cmで、マチがしっかりあるのが特徴。お弁当や水筒もすっぽり収まり、毎日のランチタイムに大活躍してくれる実用的な一枚です。

リンネルオリジナル！麦わら帽子のハローキティ刺しゅう


夏らしく麦わら帽子をかぶり、ブルーのボーダーを着たハローキティはリンネルオリジナルのデザイン。フロントポケットには、この夏仕様のハローキティが刺しゅうであしらわれており、さりげなく主役級の存在感を放ちます。シンプルなコーデにも合わせやすく、キティファンならずとも手に入れたくなる仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)