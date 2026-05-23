◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）

巨人の浅野翔吾外野手（２１）が今季初安打を放った。この日、１軍に初昇格して即「１番・中堅」で先発出場。東京ドームのの大歓声を浴び「やっぱりここで野球したいなと改めて思いました。満足せずにしっかりずっと結果を残していきたい」と気を引き締めた。

初回先頭の第１打席でカウント１―１から先発・村上の１４４キロ直球を振り抜き、打球は遊撃後方に高く上がった。遊撃手、左翼手、中堅手が譲り合う形となり、白球が３人の真ん中にポトリと落ちた。今季初打席で放った安打は、幸運が味方した二塁打だった。

チャンスは突然訪れた。ここまで２５試合で打率２割９分１厘、２本塁打、９打点とトップバッターに定着しつつあった平山が２２日の阪神戦（東京Ｄ）で左太ももを肉離れし、離脱。同日の２軍・ハヤテ戦（静岡）に出場し、２本の適時二塁打を放つなど、ここまでファームで３割８厘と好成績を残していた浅野が、代わって昇格することを告げられた。一夜明けたこの日の早朝に帰京。試合前練習で１軍に合流した。

４年目の今季、キャンプは２軍スタートで、２月５日に１軍の練習に参加した際に右ふくらはぎを肉離れ。順風満帆な春ではなかったが３月末に実戦復帰を果たし準備してきた。「ファームと同じようなタイミングの取り方だったりとかフォームで打てたので、打撃は特に問題なかった」とうなずいた２１歳。覚醒が待たれる若武者が、チームの起爆剤となる。