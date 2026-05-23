◆陸上 関東学生対校選手権 第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

女子１部やり投げ決勝が行われ、学生歴代５位（６０メートル５７）の記録を持ち、３連覇を狙った倉田紗優加（さゆか、４年）は５４メートル５１で３位だった。５６メートル６３をマークした東女体大・谷山彩葉（３年）が優勝、５５メートル１４の国士大・曽野雅（３年）が２位だった。

この冬、倉田は新たな取り組みを始めた。やり投げ大国のチェコに単身で飛び、女子やり投げで２０２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が長く師事したディヴィッド・セケラックコーチから指導を受けた。この日の試合中も都度、セケラックコーチに動画を送ってアドバイスをもらっていたが、優勝には届かず。「冬季練習にチェコ行ってすごいインプットをしましたが、まだアウトプットが足りない。自分の中で落とし込めていない部分が多いので、そこがまだかみ合っていない。自分の投げでは無くて模倣になってしまっていることが、弱い部分」と冷静に振り返った。

きっかけは、昨年の東京世界陸上前。チェコ代表選手らが、慶大の日吉キャンパスで事前合宿を行っていた。「自分が変わらないと勝てない。何かを変えたいと思っていたときに、ちょうどその機会がいただけた」とチェコの指導者からやり投げを教わり「チェコの投げは感覚が良い」と実感。セケラックコーチにつなげてもらい、昨年１１月から既に３度も、チェコに渡って指導を受けている。

チェコでの練習は新鮮なことばかりで「やりの技術はもちろんそうですが、トレーニングが、多角的なアプローチで一つの課題に対して何個も解決策がある。今までの自分の荒削りな部分、弱さをどう補強するか教えてもらった。自分の中でも全身の神経が通るような感覚があったので、強くなれるなって感じました」と自身の投げに落とし込めれば、さらなる記録更新の予感があるという。

チェコ語も猛勉強中。国際学生寮で「たまたまチェコ人の女の子がいるので、その子としゃべらせてもらったりもしています」と徐々に練習内容などはわかるようになってきた。今後は６月の日本選手権（名古屋）まで国内で練習予定だが「コーチの発言の裏を考えないといけない。なぜそうなっているか、自分で解釈しないといけない」とセケラックコーチのアドバイスをじっくりと考えていくつもり。成長を求めた行動力は、確実に今後の飛躍につながる。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。