Re:EDIT Wellnessのブラトップで叶える♡夏を快適に過ごす軽やかインナー

暑い季節になると気になるのが、インナーの蒸れや締め付け感。そんな悩みに寄り添う新ブランド「Re:EDIT Wellness（リエディウェルネス）」から、夏にぴったりの「Libre Airy Bra Top」シリーズが登場しました。軽やかな着心地と、天然由来原料を使用したさらツヤ素材が魅力のカップ付きインナーは、毎日を快適に過ごしたい大人の女性にぴったり♡リラックス感と美しさを両立した注目シリーズです。

素肌感覚で着られる新作

今回先行発売されたのは、「[Libre Airy Bra Top]素肌解放エアリーカップ付きブラタンクトップ」と、「[Libre Airy Bra Top]素肌解放エアリーカップ付きブラキャミソール」の2型。

2026年5月14日（木）正午より、Re:EDIT楽天市場にて先行販売がスタートしました。

どちらも天然素材ビスコース94％を使用した、軽くて薄いレーヨン混素材を採用。さらりとした肌触りと柔らかな風合いで、まるで素肌が深呼吸するような快適さを叶えます。

夏の暑さでブラの締め付けが気になる日も、心地よく着用できるのが魅力です。

ポムポムプリン×CA4LAの30周年コラボ♡遊び心あふれる限定ハット＆ベレー登場

タンクトップ＆キャミを比較

「素肌解放エアリーカップ付きブラタンクトップ」は、程よく身体にフィットするリブ素材のタンクトップタイプ。クルーネックデザインで、1枚でもレイヤードでもすっきり着こなせます。

ブラよりラクなのに、アンダーゴムが優しく支えてくれるため安心感も◎。お出かけにもおうち時間にも活躍してくれる万能アイテムです。

一方、「素肌解放エアリーカップ付きブラキャミソール」は、女性らしい華奢なストラップデザインが魅力。柔らかなフィット感で締め付け感を抑えつつ、快適なホールド感を実現しています。

アジャスター付きなので、自分好みの長さに調整できるのもうれしいポイント。暑い日のインナーとしてはもちろん、シャツやシアートップスとのレイヤードにもおすすめです♪

どちらも軽やかな着心地とストレスフリーな仕様にこだわり、長時間着ていたくなるような快適さを追求。毎日のインナー選びを、もっと自由で心地よいものへとアップデートしてくれます。

夏を心地よく彩る一枚

「Re:EDIT Wellness」の「Libre Airy Bra Top」シリーズは、暑い季節を快適に過ごしたい女性に寄り添う新感覚インナー。

軽やかな素材感と優しいホールド力で、ブラの窮屈感から解放してくれるアイテムです。おしゃれもリラックス感も妥協したくない方は、この夏のワードローブにぜひ取り入れてみてください♡