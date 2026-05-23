小池百合子・東京都知事は２３日夜、オランダと中央アジア・カザフスタンへの出張から帰国した。

カザフではカシムジョマルト・トカエフ大統領と面会した。東京・羽田空港への到着時に報道陣の取材に応じた小池氏は、同国が産油国であることを念頭に、トカエフ氏に「イラン情勢に関連して我が国への協力をお願いした」と明らかにした。

小池氏は１７日に出発し、１８〜１９日にオランダのアムステルダム、ロッテルダムを訪れた後、移動を挟んで２１〜２２日にカザフの首都アスタナを訪問した。いずれも招待を受けた。当初は２４日に帰国を予定していたが、都内での公務のため１日短縮した。

アムステルダムでは、市長と会談やワーキングランチを行い、水害対策やスマート農業などについて意見を交わした。その後、同市の「水と共生する都市モデル」事業を船上から視察した。

ロッテルダムで開催された世界最大級の水素分野の国際会議「世界水素サミット」では、パネルディスカッションに登壇し、水素社会の実現に向けた都の取り組みを紹介した。小池氏は「世界の水素関係者が一堂に集まる会議。水素の開発、制度がどうあるべきかといったポジティブな発言が多かった」と振り返った。

協力要請に対するトカエフ氏の反応は明言しなかったが、「公式な場で私の方から申し上げた。（カザフは）日本に対する思いのあつい国。日本企業も参加して石油開発も行っていることから、必要な対応をしてくれると期待している」と手応えをにじませた。

アスタナではこのほか、市長主催の夕食会で国際金融やＡＩ（人工知能）・デジタル分野などでの連携を確認し、懇親を深めた。都とアスタナは昨年１２月、デジタル分野などでの交流・協力に向けた合意書を交わしている。