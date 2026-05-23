◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準々決勝 東京SG40―35BR東京（2026年5月23日 東京・秩父宮ラグビー場）

35―33でリードして迎えた後半最終盤。BR東京は、東京SGの反則で、PGを選択した。右隅41メートル。風もあり、簡単な距離でもなかった。ボールをセットした後に試合終了を告げるホーンが鳴った。しかし、結果的に、PGは外れてインゴールで相手に捕られ、そこからの逆襲で逆転を許した。

キッカーのBR東京SO中楠一期（25）は「入れる自信はあったんで、いつも通り上げることだけを考えた」と言う。主将のSH、TJ・ペレナラ（34）は「自分の決断。一期1人で決めたのではない」と振り返った。

リードして迎えた終了約30秒前で得た反則には、いくつかの選択肢があった。スクラムで時間をつぶす。敵陣深くに蹴ってマイボールのラインアウトにする。PKからのラックで時間を消費する。いずれも、終了のホーンが鳴った後にタッチに蹴り出して試合を終わらせる選択だ。

PGも、決めれば試合は終わるし、外してもデッドラインを越えれば終了になる。奇跡的な逆転を許してしまったが、中楠は「チームのディフェンスを信じられたので、外しても、インゴールから攻められてスコアされることはないと思った」と話した。ペレナラは「僕の判断。顔をそむけることなく、責任をとる」と真っ直ぐに前を見た。

中楠は、逃げることなく、最後までキリッとした表情で取材に応じた。ペレナラも、潔く自分の責任を認めた。タンバイ・マットソン・ヘッドコーチは「もちろん悔しいが、素晴らしいチャレンジ、コンペティションだった。だから、みんながラグビーを好きなんだと思う」と笑顔で話した。